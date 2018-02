Dalla Toscana alla Sicilia in kayak | l' impresa di un imprenditore agricolo

Dalla Toscana alla Sicilia in kayak : l’impresa del 61enne imprenditore agricolo : Da Talamone (Grosseto) a Catania: il 19 febbraio Guido Del Gizzo, 61enne imprenditore agricolo, inizierà il suo viaggio in solitudine in kayak. Partirà con un kayak lungo 5 metri e 85 centimetri in carbon kevlar, con tre gavoni stagni. Navigherà sotto costa, percorrendo ogni giorno una possibile media di 20 miglia dall’alba al tramonto (condizioni meteo permettendo), suddivise in tre tappe di due ore e mezza ciascuna. Le miglia complessive ...

Ciclismo - scandalo doping sconvolge la Toscana : tutto parte Dalla morte di un giovane : Lucca, 8 febbraio 2018 - Un'inchiesta sul doping che sconvolge il mondo del Ciclismo in Toscana, da sempre regione-culla delle due ruote. L'indagine, è coordinata dalla procura di Lucca e portata ...

Mare - Toscana : soccorsa imbarcazione ad oltre 20 miglia Dalla costa : Soccorso in Mare a un’imbarcazione nel pomeriggio, ad oltre 20 miglia dalla costa di fronte a San Rossore (Pisa). Una imbarcazione straniera di 16 metri, partita da Livorno con due persone a bordo, ha chiesto assistenza per il motore in avaria. Vista la distanza, le comunicazioni sono intercorse via radio, non senza difficoltà, con le sale operative delle capitanerie di porto di Livorno, Viareggio e La Spezia. Nonostante le non buone ...

Le guide turistiche in piazza a Firenze 'No ai corsi autorizzati Dalla Regione Toscana' : Le guide turistiche contro la Regione Toscana. E' in programma per domani, martedì 30 gennaio, dalle 14 alle 18, la manifestazione nazionale davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana ...

Dalla Toscana investimenti per la sicurezza nella lavorazione del marmo : Il Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo proseguirà fino al 2020, con un ulteriore finanziamento di 750 mila euro da parte della Regione Toscana. La prosecuzione e lo sviluppo del Piano sono previsti da una delibera approvata…Continua a leggere →

Moschea in terreno ceduto Dalla Curia in Toscana - c'è l'accordo - : L'intesa tra il sindaco della città, il cardinal Betori, arcivescovo di Firenze, l'ateneo del capoluogo toscano e l'imam Elzir. La struttura sorgerà su un terreno di 8000 metri quadrati e sarà pronta ...