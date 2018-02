Dalla Toscana alla Sicilia in kayak | l’impresa del 61enne imprenditore agricolo

meteoweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2018) Da Talamone (Grosseto) a Catania: il 19 febbraio Guido Del Gizzo,, inizierà il suo viaggio in solitudine in. Partirà con unlungo 5 metri e 85 centimetri in carbon kevlar, con tre gavoni stagni. Navigherà sotto costa, percorrendo ogni giorno una possibile media di 20 miglia dall’alba al tramonto (condizioni meteo permettendo), suddivise in tre tappe di due ore e mezza ciascuna. Le miglia complessive da percorrere saranno circa 550: per completare il percorso ci vorranno dai 30 ai 40 giorni. I punti di navigazione più critici dovrebbero essere il golfo di Napoli, lo stretto di Messina (che percorrerà accompagnato da una barca di appoggio), e il porto di Messina per il quale chiederà assistenzaguardia costiera. Ildocumenterà il viaggio con una telecamera munita di gps. L'articoloin: ...