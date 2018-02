Da Salvini no a confronto tv con Renzi | Lui | “Scappano tutti”

Salvini rifiuta il confronto in tv con RenziDi Maio dedica all'ex premier "La solitudine" : Il numero uno del Carroccio: "Dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Renzi: "Colpisce l'assurdità di un dibattito politico senza confronti tv, noi non scappiamo". Di Maio posta su Twitter la canzone di Laura Pasini per prenderlo in giro

Elezioni 2018 - salta il confronto tv Salvini-Renzi : Il segretario della Lega cancella il duello da Vespa ufficialmente per "impegni improrogabili", ma la motivazione è più politica. A perderci però sono soprattutto gli elettori

Salvini : "No a confronto tv con Renzi" : 17.50 "Per anni ho chiesto un faccia a faccia a Renzi e lui si è negato sdegnosamente ora improvvisamente io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Così Salvini. "Non tradisco le migliaia di elettori che affollano i miei comizi, che la settimana prossima mi aspettano in Emilia e in Toscana tradite dal PD. Io guardo al futuro e non perdo tempo con chi di tempo ne ha avuto fin troppo. Se Renzi vuole un ...

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Matteo Salvini - dopo la Boldrini nuovo confronto in tv con Renzi : sarà da Vespa : dopo quello con Laura Boldrini a Otto e mezzo su La7, Matteo Salvini è pronto a lanciarsi in un nuovo scontro tv, stavolta con Matteo Renzi . Il faccia a faccia è stato fissato nello studio di Porta a ...

Confronto tv Renzi-Salvini a Porta a Porta : Matteo Salvini lancia il guanto di sfida, Matteo Renzi lo raccoglie subito. È stata fissato per la prossima settimana un Confronto televisivo fra i due leader nel salotto televisivo di Bruno Vespa, su Raiuno."Sto aspettando Renzi da circa quattro anni, è sempre andato altrove, ma lo incontrerei volentieri anche in piazza a Palermo in un dibattito pubblico, di fronte ai cittadini magari con qualche esodato, precario o risparmiatore ...