Da cast film Giornata Mondiale Sconnessi

Il professor Cenerentolo su Rai1 : cast e trama del film di Pieraccioni - : Inoltre, per chi non volesse o non potesse guardarlo in prima serata su Rai1 il lungometraggio si potrà vedere anche in live streaming su www.raiplay.it/dirette/Rai1 , durante la messa in onda in tv, ...

Il professor Cenerentolo su Rai1 : cast e trama del film di Pieraccioni : Il professor Cenerentolo: il cast e la trama del film di Leonardo Pieraccioni Sabato 17 febbraio 2018 su Rai1 va in onda Il professor Cenerentolo, film in prima TV con un cast di tutto rispetto. Il lungometraggio, la cui regia è diretta da Leonardo Pieraccioni, racconta la storia del protagonista Umberto Massaciuccoli (l’attore toscano), un ingegnere arrestato e portato nel carcere di Ventotene dopo un tentativo di rapina finito nel ...

“Su - piccolo - bevi il latte”. Ma il bimbo non ne vuole sapere e la tata si infuria. Quello che succede subito dopo è orribile e vi farà venire voglia di spaccare tutto. Il filmato che incastra la tata orco è molto duro e potrebbe urtare la vostra sensibilità. Ma come si può? : Ve lo diciamo subito: questo video potrebbe urtare la vostra sensibilità. Quindi ve ne sconsigliamo la visione se siete persone molto sensibili. Nel filmato – scioccante – si vede una baby sitter violenta che maltratta il bambino che dovrebbe accudire. La donna schiaffeggia il bimbo, gli tappa il naso per impedirgli di respirare e poi lo getta a terra. Una roba assolutamente orribile che non avremmo mai voluto vedere. Perché non dovrebbe proprio ...

Il 13º guerriero : trama - cast e curiosità del film con Antonio Banderas : Pellicola dalla gestazione travagliata, Il 13° guerriero si basa su un romanzo di Michael Crichton (autore anche di Jurassic Park) che, a sua volta, adopera come spunto il poema epico anglo-sassone Beowulf. Il film va in onda su Rai3 lunedì 19 febbraio a cominciare dalle 21.15. Il 13º guerriero: il trailer Il 13º guerriero: la trama Alle soglie dell’anno Mille, nella raffinata Baghdad, il giovane Ahmed Ibn Fahdlan vive in una posizione ...

Il professor Cenerentolo : trama - cast e curiosità del film di Leonardo Pieraccioni : Il professor Cenerentolo, uscito al cinema nel dicembre del 2015, è l’ultimo lavoro cinematografico in ordine di tempo di Leonardo Pieraccioni e viene trasmesso su Rai1 sabato 17 febbraio alle 21.25. Il cineasta fiorentino ha scritto, diretto e interpretato la pellicola com’è sua abitudine da molti anni e ha, per l’occasione, voluto al suo fianco la bellissima Laura Chiatti. Il professor Cenerentolo: il trailer Il professor ...

Taken - Io vi troverò - film stasera in tv su Canale 5 : cast - trama e trailer : Io vi troverò - Taken con Liam Neeson Questa sera in prima serata su Canale 5 un thriller con Liam Neeson a caccia di una banda che ha rapito sua figlia Taken Io vi troverò: diretta e streaming Un ex agente segreto deve ritrovare la figlia, rapita da un gruppo criminale a Parigi. Prima serata di Canale 5 ancora una volta dedicata al cinema quella di stasera a partire dalle 21:25, ...

Panic Room : trama - cast e curiosità del film con Jodie Foster e Kristen Stewart : Quinto film che vede alla regia David Fincher, Panic Room va in onda sul canale Nove sabato 17 febbraio alle 21.30. Panic Room, il trailer Panic Room, la trama Intrappolate in una camera segreta costruita per servire da rifugio in caso d’emergenza, una donna reduce da un recente divorzio, Meg Altman, e sua figlia Sarah giocano a un pericoloso gioco del gatto col topo con tre intrusi: Burnham, Raoul e Junior – brutalmente ...

Troy : cast - trama e curiosità del film con Brad Pitt nell’armatura di Achille : L’Iliade di Omero arriva in televisione grazie a Troy, il film del 2004 di Wolfgang Petersen, che va in onda mercoledì 14 gennaio alle 21.15 su Rete4. La storia è quella del poema epico composto nell’VIII secolo a.C., con qualche variazione nei destini dei personaggi e più di un’incongruenza storica. Troy, il trailer Troy, la trama L’esercito degli Achei, comandato da Agamennone (Brian Cox), ma guidato sul campo da Achille (Brad Pitt fa ...

San Valentino Stories - dal 14 febbraio al cinema il film sull’amore made in Sud con Gigi e Ross : trama - cast e personaggi : Tre episodi, tre registi, tre storie d'amore: questo è San Valentino Stories, film in uscita proprio il 14 febbraio, una commedia che celebra l'amore. Nato da un'idea di Alessandro Siani, il lungometraggio vede dietro la macchina da presa tre giovani registi napoletani, Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato, e ha come location la città di Napoli e altri splendidi luoghi come Posillipo, Nisida e Pozzuoli. Il primo episodio, ...

Prima o poi mi sposo : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Lopez : Mercoledì 14 febbraio alle 21.20, su Rai2, va in onda Prima o poi mi sposo, commedia romantica con protagonista Jennifer Lopez risalente al 2001 scelta per celebrare sulla seconda rete la ricorrenza di san Valentino. Prima o poi mi sposo: il trailer Prima o poi mi sposo: la trama Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni di San Francisco ma non ha tempo per l’amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo ...

Vip - su Canale 5 un film di Vanzina sul mondo dello spettacolo con un cast d'eccezione : Vip, il film Enrico Brignano e Martina Colombari Questa sera in prima serata con Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Alena Seredova, Maria Grazia Cucinotta Vip il ...

I Mercenari 3 : trama - cast e curiosità del film con Stallone - Schwarzenegger e Mel Gibson : I grandi nomi dei film d’azione degli anni ’90 si ritrovano in I Mercenari 3, in onda lunedì 12 febbraio alle 21.10 su Italia 1. Il terzo episodio della saga cominciata nel 2010 ha qualche defezione nel cast rispetto ai precedenti, ma assicura le stesse dosi massicce di sparatorie e scazzottate acrobatiche. I Mercenari 3, il trailer I Mercenari 3, il cast Pensato come un ensemble di attori dei film d’azione degli anni ...

Vip : trama - cast e curiosità del film con Matteo Branciamore : Il film del 2008 pensato direttamente per la televisione e diretto da Carlo Vanzina, va in onda sabato 10 febbraio su Canale 5 a partire dalle 21.10. Vip: la trama Alla festa di inaugurazione del ristorante “L’Impero del Sushi”, l’evento mondano dell’anno organizzato da Ilaria della Rocchetta, la più famosa PR di Roma, partecipano celebrità internazionali, come la giovane attrice americana Julia Logan, ma anche una ...

The Mask : cast - trama e curiosità sul film con Jim Carrey : Uno dei film che hanno consacrato definitivamente lo strabordante talento mimico di Jim Carrey nonché una pellicola di culto anni 90 e uno dei cinecomic più misconosciuti di sempre (principalmente perché non si sa che è un cinecomic): il blockbuster in programmazione venerdì 9 febbraio alle 21.25 su Italia Uno è senz’altro tutto questo (e forse anche qualcosina di più. Ma non troppo, per carità). The Mask, il trailer The Mask, la ...