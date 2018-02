Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | l’Italia cerca il riscatto nella fondamentale

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv : Gli incontri sono trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. domenica 18 FEBBRAIO: 01.05 Norvegia vs ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di domenica 18 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : domenica 18 febbraio l’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare la sesta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in un match fondamentale per le nostri sorti in questa rassegna a cinque cerchi: la nostra Nazionale è praticamente obbligata a sconfiggere i maestri anglosassoni per rimanere in corsa e continuare a sognare, una sconfitta ci complicherebbe ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv : domenica 18 febbraio sarà una giornata davvero ricca per i tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: due giornate per gli uomini, un solo turno per le donne. Si potrebbero già definire quali sono le squadre che possono continuare ad ambire a un posto in semifinale e l’Italia maschile vuole essere nei giochi: il match contro la Gran Bretagna rappresenta un vero e proprio crocevia per le nostre ambizioni. Di seguito il ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone affianca la Svezia in testa - Corea batte Gran Bretagna! : Il Giappone affianca la Svezia in testa al torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fujisawa e compagne hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna a cinque cerchi (anche se hanno giocato una partita in più rispetto alle scandinave): le atlete olimpiche di Russia si sono dovute arrendere per 10-5 al termine della nona frazione quando una Grande giocata della skip ha regalato un fondamentale 2-0 che, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia batte il Canada e resta sola al comando - vittoria a sorpresa della Corea con la Gran Bretagna : L’attesissima sfida tra Canada e Svezia, nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ha visto trionfare gli scandinavi capitanti dallo skip Niklas Edin con il punteggio di 5-2. Nella sesta sessione arrivano poi le vittorie di Corea del Sud e Svizzera, mentre l’Italia è stata sconfitta all’ultimo end dal Giappone. Partiamo dal big match tra Canada e Svezia, una partita iniziata in modo molto tattico come da previsione ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde all’ultimo tiro contro il Giappone - semifinali più lontane : L’Italia commette un passo falso importante nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno perso contro il Giappone per 6-5: era uno scontro diretto fondamentale per alimentare le nostre speranze di qualificazione alle semifinali, obiettivo ora più lontano ma non ancora sfumato. Bisognerà realizzare un’impresa nelle prossime giornate per risalire la china e sognare di lottare ancora per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-6 - azzurri battuti in volata : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone , match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, stone dopo stone, minuto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-6 - azzurri battuti in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-5 - tutto al decimo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia vola in testa - perde il Giappone : La Svezia è balzata al comando della classifica del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave hanno infilato la quarta vittoria consecutiva in questa rassegna a cinque cerchi e si confermano l’unica squadra imbattuta sul ghiaccio sudcoreano. La Svezia ha sconfitto la Svizzera per 8-7: la partita si è risolta tra il sesto e l’ottavo end dove Hasselborg e compagne hanno tenuto il pallino ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. Italia sotto nel Curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 1-3 - avvio difficile per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...