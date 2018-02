Curling femminile | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la Svezia vola in testa | perde

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia aggancia il Giappone in testa - Corea scatenata : La Svezia aggancia il Giappone al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave sono riuscite a sconfiggere OAR per 5-4 all’extra-end: partita molto imbrigliata con tre mani iniziali nulle, poi un botta e risposta end dopo end che ha costretto al supplementare dove Hasselborg e compagne si sono rivelate superiori rispetto alla formazione di Moiseeva. La Corea del Sud si prende uno ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa al femminile - OAR e USA vincenti. I risultati della seconda giornata : Il Giappone è al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 al termine della seconda giornata. Le nipponiche si sono imposte sulla Danimarca per 8-5: sotto 4-3 dopo il sesto end, Fujisawa e compagne si sono scatenate piazzando tre punti nella settima frazione e due nell’ottava, chiudendo poi i conti con un end d’anticipo. Alle loro spalle si trova a sorpresa la Corea del Sud che ha fatto il ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone - Gran Bretagna - Cina e Svezia dominano la prima giornata femminile : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è iniziato il torneo di Curling femminile. prima giornata con quattro partite in programma, l’esito è stato molto netto su tutti i campi. Il Giappone ha sconfitto gli USA per 10-5. Le asiatiche hanno piazzato un micidiale parziale nei primi tre end (2-2-3): avanti 7-0 le nipponiche hanno controllando subendo però tre punti nella sesta mano che hanno riaperto parzialmente i giochi primi di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del Curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani parte il torneo femminile. Canada favorito - ma attenzione a Gran Bretagna e Svezia : Continuano le emozioni del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. domani prenderà il via torneo femminile, con la prima delle dodici sessioni previste per il round robin, al termine delle quali le migliori quattro classificate accederanno alle semifinali. Andiamo quindi ad analizzare le favorite. La nazione più accreditata per chiudere in testa alla graduatoria è il Canada, che cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni ...

Curling - la Nazionale Italiana femminile impegnata da oggi all'International Bernese Ladies Cup : La prima partita dell'Italia è in programma oggi pomeriggio alle 15 contro la Repubblica Ceca di Anna Kubeskova con diretta streaming sul canale Youtube del World Curling Tour. E restando in ...

Curling - la nazionale femminile non si è qualificata per l'Olimpiade : Bologna, 10 dicembre 2017 - Se da un lato la nazionale maschile ha trovato la sua prima storica qualificazione all'Olimpiade, non ce l'ha fatta la squadra femminile. Diana Gaspari, Veronica Zappone, ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : appuntamento con la storia per l’Italia femminile. La sfida con la Cina vale il pass per PyeongChang : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo Preolimpico di Curling in corso di svolgimento a Plzen (Repubblica Ceca). La competizione è arrivata alle sua battute finali: oggi si concludono i round robin e si assegna il primo pass per le Olimpiadi tra le donne. L’Italia è in corsa con entrambe le squadre: le ragazze sono già qualificate ai playoff e contro la Lettonia si giocano la possibilità di avere due chance a disposizione per ...

Curling-Qualificazione olimpica : la Nazionale femminile centra i playoff - gli uomini continuano a lottare : Le azzurre superano la Repubblica Ceca e accedono alla seconda fase, mentre per gli uomini, k.o. con la Finlandia e vittoriosi contro i cechi, probabilità altissime domani con l'ultimo turno del round ...