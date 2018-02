Cremonese-Bari 0-1 | risolve D' Elia

Serie B Cremonese-Bari 0-1 - D'Elia regala a Grosso il quarto posto : CREMONA - La Cremonese forse meritava di più, ma alla fine è il Bari a festeggiare nell'anticipo della 5a giornata di ritorno del campionato di Serie B. La squadra di Grosso espugna lo Zini con un gol ...

Serie B - Cremonese-Bari 0-1 : decide D'Elia : Un tiro in porta che vale tre punti. Il Bari vince sul campo della Cremonese e resta in piena zona playoff. Sfortunata la squadra di casa che cade sull'unica occasione dei pugliesi. Dodici anche i ...

Diretta / Cremonese Bari (risultato finale 0-1) info streaming video e tv : la decide un gol di D'Elia : Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:15:00 GMT)

E’ un Bari da Serie A - la squadra di Grosso riprende la corsa alla promozione : alla Cremonese non basta un pubblico eccezionale [FOTO] : 1/11 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Diretta / Cremonese Bari (risultato live 0-0) info streaming video e tv : poche occasioni e tanto equilibrio : Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:24:00 GMT)

DIRETTA / Cremonese Bari (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Brighenti sfiora il gol! : DIRETTA Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:38:00 GMT)

DIRETTA / Cremonese Bari (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:00:00 GMT)

Diretta / Cremonese Bari info streaming video e tv : i protagonisti - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:57:00 GMT)

Cremonese-BARI : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita CREMONESE-BARI. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita CREMONESE-BARI Serie B CREMONESE-BARI: Orario Diretta TV e Diretta | Serie B Oggi 26 giornata CREMONESE-BARI: probabili Formazioni e live Il 26° turno di Serie B avrà inizio venerdì 16 febbraio con l’anticipo […]

Cremonese Bari / Info streaming video e diretta tv : testa a testa - probabili formazioni - quote e orario : diretta CREMONESE BARI: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:51:00 GMT)

Serie B - Cremonese-Bari partita da Goal : ROMA - In palio punti importanti per la zona playoff nell'anticipo di Serie B. La Cremonese, settima in classifica a 37 punti, gioca questa sera contro il Bari, quinto con 38. I grigiorossi cercano la ...

Serie B Cremonese-Bari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : CREMONA - L'anticipo del venerdì di Serie B mette in palio punti pesanti. Allo Zini la Cremonese di Tesser , 7° posto, attende il Bari di Grosso , 5° posto, per mettere la freccia in classifica. ...