Cremona Torino Streaming video e diretta tv | orario | risultato live semifinale Coppa

Fuori due favorite - Avellino e Venezia Cremona al supplementare - Torino domina : Saltano subito due favorite , alle final 8 di coppa Italia, a Firenze. I campione d'Italia di Venezia e Avellino prima in tabellone. Torino ritrova per una sera la magia dei mesi con Luca Banchi, che l'...

Final Eight : Garrett doma Venezia - semifinale Torino-Cremona : ROMA - Sarà Torino l'avversaria di Cremona nella semiFinale della Final Eight iniziata oggi al Mandela Forum di Firenze. Dopo la prima sorpresa, con l'eliminazione di Avellino per merito della Vanoli, ...