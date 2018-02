Cos' è il Patto con l' Islam voluto da Minniti 

Terremoto Reggio Calabria e Messina - 5° grado Mercalli : impatto - pericolosità e sismicità della sCossa attraverso i dati INGV : Una scossa di Terremoto ha interessato, nella notte, lo Stretto di Messina seminando paura in Calabria e in Sicilia, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado della scala Mercalli (la scala che misura gli effetti in ogni ...

Impatto con gli uccelli : aereo Costretto a rientrare in aeroporto : Un Airbus 319 della Croatia Airlines partito da Zagabria con destinazione Bruxelles, poco dopo il decollo è stato costretto a fare ritorno all’aeroporto di partenza a causa dell’Impatto in volo con degli uccelli: lo hanno reso noto i media locali, secondo cui l’atterraggio di emergenza è avvenuto in condizioni di sicurezza e senza alcuna conseguenza per i passeggeri e i membri dell’equipaggio. L'articolo Impatto con gli ...

Il Patto del Bugiardo. Così Berlusconi prende in giro gli italiani da vent'anni : di MoVimento 5 Stelle In 20 anni, gli italiani, di "promesse truffa" fatte da Silvio Berlusconi ne hanno sentite tante, a partire da quel taglio delle tasse sempre annunciato e mai realizzato. Alle elezioni del 2013 il condannato per frode fiscale lanciò addirittura un "Patto del parlamentare" rimasto lettera morta. Delle promesse che conteneva, non ne è stata mantenuta nemmeno una. Era solo il Patto del Bugiardo. La credibilità delle ...

ELEZIONI 2018/ Renzi-Grasso - il patto segreto per riCostruire la sinistra : Uno degli uomini apparentemente più in rotta col segretario del Pd, e cioè Pietro Grasso (Leu) sta riportando all'ovile le pecorelle smarrite (d'accordo con Renzi). MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati), di G. SapelliSONDAGGI/ Il voto del centrosinistra deluso decide la partita tra Berlusconi e Di Maio, int. a A. Ferrari Nasi

I dubbi della Fed sulla riforma fiscale di Trump : l'impatto sulla crescita non sarà Così forte : La riforma fiscale voluta dal presidente americano, Donald Trump, "probabilmente porterà solo a un modesto aumento della spesa, anche se l'entità dell'effetto è incerto". E, soprattutto, l'impatto ...

Il patto da aggiornare/ La Costituzione 70 anni dopo : che Cosa chiediamo oggi : La nostra Costituzione compie oggi settant'anni. Al netto della consueta retorica celebrativa, possiamo dire che, quando nacque, fu un geniale compromesso politico, avallato da una rigorosa perfezione ...

Ford ECosport - debutta la nuova generazione del Suv compatto : pratica - funzionale e piena di tecnologia : LISBONA - Ford presenta la nuova generazione di Ecosport, il Suv compatto dell'Ovale Blu. Al debutto sul nuovo piccolo sport utility vehicle della casa il motore diesel 1.5 Ford EcoBlue e la...

Nucleare - patto Putin - al Sisi : "Costruiremo una centrale in Egitto" : In Egitto sorgerà la prima centrale Nucleare . Egitto e Russia hanno firmato oggi un accordo per la sua costruzione. Il presidente russo Vladimir Putin era oggi in visita al Cairo per incontrare il ...