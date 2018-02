Continua la campagna elettorale del centrodestra

viterbonews24

: Stamattina a Bagheria (Pa) e di pomeriggio a San Cipirrello (Pa)! Continua la nostra campagna elettorale ??… - GabriGiammanco : Stamattina a Bagheria (Pa) e di pomeriggio a San Cipirrello (Pa)! Continua la nostra campagna elettorale ??… - GabriGiammanco : Stamattina sono stata a Messina con @Nino_Germana e @stefprest. La campagna elettorale tra la gente continua. Doman… - dileguossi : RT @EmilioCarelli: La campagna elettorale continua! Stamattina sono stato ad #Acilia per scoprire anche i problemi di questo territorio, pe… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) ... cardine dell economia locale. Inoltre la Pompei,medico e impegnata nel sociale spingerà per il riconoscimento della legge per dislessia. Infatti solo il Lazio e la Sardegna non hanno recepito la ...