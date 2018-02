Chi spinge a Roma Calenda e Gentiloni a preparasi al dopo Renzi

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Chiuso il caso sui 47 russi - non saranno ai GioChi. Il Tas respinge il ricorso : A poche ore dalla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è definitivamente chiuso il caso dei 47 russi (45 atleti e 2 tecnici) che avevano fatto appello al Tas dopo che il Cio aveva deciso di escluderli dai Giochi per il loro legame con il doping di Stato. La decisione finale è chiara: non potranno essere presenti sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Tra di loro spiccano nomi importanti come quelli ...

Dell'Utri resta in carcere - il Tribunale respinge la riChiesta di scarcerazione per motivi di salute : Marcello Dell'Utri resta in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex parlamentare....

Tra i vecChi “metalmezzadri”dell’acciaio dove il vento dell’Ilva spinge l’astensione : L’umore a Taranto dipende anche da dove tira il vento. Se soffierà verso il quartiere Tamburi o verso il quartiere Paolo VI o più su, verso il paese di Statte, portando con sé i fumi e le polveri dell’Ilva. Qui ti dicono: per capire Taranto non devi guardare in alto, devi guardare in basso. Lo dicono a tutti e tutti guardano in basso e vedono a ter...

Palermo - pm respinge riChiesta di arChiviazione per Crocetta ed Ingroia : l gip di Palermo Fabio Pilato non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla pm Claudia Ferrari nei confronti dell'ex magistrato Antonio Ingroia e dell'ex presidente della Regione ...

Costruttori auto : 'In Europa ripresa fragile - previsioni 2018 a +1%. UE spinge solo elettrico - competitività a risChio' : BRUXELLES - Dopo il +3,4% di immatricolazioni registrate nel 2017, le previsioni dell'industria auto per il 2018 vedono un 'rallentamento' con una crescita di appena +1%. È...

Padova - respinge la riChiesta di affitto fatta da una studentessa italiana : “Hai origini nigeriane” : Padova, respinge la richiesta di affitto fatta da una studentessa italiana: “Hai origini nigeriane” Martina 24 anni, al quinto anno di Medicina, ha condiviso su Facebook la conversazione avuta con la proprietaria di una casa Continua a leggere L'articolo Padova, respinge la richiesta di affitto fatta da una studentessa italiana: “Hai origini nigeriane” sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - nuovo sChiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...

FINANZA E POLITICA/ La furbata di Draghi per respingere i falChi tedesChi : Mario Draghi è riuscito a sfruttare il ribasso del dollaro per respingere le ipotesi di fine anticipata del Qe gradite ai falchi tedeschi. Il commento di UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:03:00 GMT)MERKEL VS TRUMP/ Il protezionismo tedesco dimenticato da "lady surplus" (e dal suo amico Macron), di S. LucianoCROLLO DOLLARO/ La mossa Usa manda in tilt Germania e Francia, di P. Annoni

Catalogna. Corte Suprema respinge riChiesta arresto Puigdemont : Il giudice ha spiegato in una dichiarazione che la richiesta della Procura è ragionevole, ma aggiunge che ci sono sfumature che portano alla conclusione che un ordine di quel tipo debba essere rinviato

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le elezioni". E spinge il Pd a Chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Apple rallenta iPhone vecChi/ Ecco i trucChi di Cupertino : spinge ad acquistare nuovi modelli? : Apple rallenta iPhone vecchi, Ecco i trucchi di Cupertino: spinge ad acquistare nuovi modelli? Le ultime notizie sulla bufera scoppiata negli Stati Uniti e che potrebbe arrivare anche qui(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:11:00 GMT)