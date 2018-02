Chi entra nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste 

Chievo Verona-Cagliari 2-1 : Giaccherinho entra e svolta la gara - Maran “respira” : 1/8 Garbuio Paola/LaPresse ...

Federica Panicucci Chiede scusa a VecChi in diretta - Striscia recapita un tapiro ad entrambi : La reazione di Federica Panicucci durante lil f uorionda di Mattino 5 ha fatto il giro del web. La conduttrice si è molto arrabbiata con il collega Francesco Vecchi per averle 'rubato' diversi minuti ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Sicurezza : Chiara Squaglia entra a Palazzo Pitti con un coltello : Questa sera, venerdì 16 febbraio , alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con STRISCIA la NOTIZIA. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato premiato dal Moige.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:55:00 GMT)

San Diego - una petizione all'università Chiede la rimozione del corso di cinema incentrato su Woody Allen - Best Movie : Non si fermano le controversie legate a Woody Allen , e a far parlare di sé, adesso, è addirittura il mondo accademico, e in particolare l' Università della California, San Diego . Una studentessa del corso di teatro, Savanah Lyon, ha infatti lanciato una petizione online per chiedere al proprio Alma ...

16 17 febbraio - PIACCAINOCChiO una favola per adulti sventramento scenico di Roberto Corradino - Bari : Roberto Corradino si è distinto per una serie di spettacoli basati su radicali riscritture di classici della letteratura come quello di Collodi e poi di De Amicis, con Cuore. Attore e autore, si è ...

Chi alza e Chi taglia i tassi? Ecco la mappa delle banche centrali (e come sfruttarla per investire) : Indietro tutta. Le macchine dell’espansione monetaria sono sempre in movimento, solo che adesso girano al contrario. Il 2018 sarà un anno che vedrà le banche centrali riportare a casa parte di quel denaro con cui hanno inondato il mondo nell’ultimo decennio...

“Ma quant’è bono il figlio di Nadia Rinaldi?”. Isola - tutti pazzi per Riccardo. La mamma entra in studio dopo l’eliminazione - lui corre ad abbracciarla e in poChi secondi diventa l’idolo della rete. Chi è il primogenito dell’attrice : Non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, che è stata eliminata al televoto nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda di martedì da questa settimana. In nomination, invece, stavolta sono finiti gli uomini: Franco Terlizzi, Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una diretta piena di sorprese l’ultima, come sempre, che ha ospitato Francesco Monte, ma in video messaggio, e Nadia Rinaldi, la ...

Addio alle Chiamate promozionali indesiderate. Entra in vigore la riforma : Gli italiani potranno finalmente pranzare e cenare in santa pace, senza che dei molestatori seriali, o "serali", disturbino la loro quieta con le classiche e spesso indesiderate chiamate promozionali. ...

M5S - Bonafede : “Mele marce? Avremo i numeri per accettare le dimissioni”. Su Borrelli : “C’entra? Chiedete a lui” : Con il M5S sotto accusa per il caso rimborsi, Di Maio, Bonafede e altri esponenti dello staff pentastellato si sono ritrovati per diverse ore al comitato per controllare i rendiconti inviati dai parlamentari. “Abbiamo restituito circa 23 milioni”, si è difeso Alfonso Bonafede. Per poi rivendicare: “Il M5S fa pulizia, chi sbaglia paga. E non resterà nel Movimetno”. C’è però il rischio che le “mele ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : la Danimarca favorita in entrambi i tabelloni - Italia masChile per i quarti : Scatteranno domani gli Europei a squadre di Badminton, che si terranno a Kazan, in Russia, fino al 18 febbraio: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le prime e la migliore seconda. Proveranno a dar filo da torcere ai danesi, dopo un ...

Elezioni 2018 - Paola MacChi del M5s : Donne - entrate in politica - : Io quando li sento parlare così, rispondo che caso mai sono loro che devono imparare a rispettare modi diversi di stare al mondo, noi siamo meno perché dobbiamo ancora fare un lavoro su noi stesse, ...

Migranti : Palermo - nascosti in un semirimorChio tentano entrare in Italia - tre fermati al porto : Palermo, 12 feb.(AdnKronos) - Erano nascosti in un semirimorchio arrivato a Palermo, da Tunisi, a bordo della nave 'Cruise Bonaria'. Sono tre i tunisini fermati proprio quando stavano per portare a termine il loro tentativo di ingresso illegale in Italia. Gli agenti della Polmare li hanno trovati du

Arriva la prima medaglia azzurra - i GioChi entrano nel vivo : Pyeongchang , Corea del Sud, , 11 feb. , askanews, E' Arrivata da dove meno ce la si aspettava, mentre qualche nome più atteso non è riuscito a centrare il podio. La prima medaglia dell'Italia ai ...