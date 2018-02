Scuola : Cesena - studente sferra pugno in faccia a professoressa : Il fatto è accaduto il 10 febbraio; autore della violenza un minorenne con meno di 14 anni, quindi non penalmente responsabile - La Scuola palestra di vita, si diceva una volta, e che vita, visti gli ...

Cesena - studente di scuola media colpisce prof con pugno in faccia : Cesena, studente di scuola media colpisce prof con pugno in faccia Il ragazzo, accecato dall'ira, ha colpito in pieno volto l'insegnante che cercava di calmarlo. L'episodio è avvenuto in un istituto della Valle del Savio Parole chiave: ...