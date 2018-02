Casa sempre piu' ' smart' | in Italia vale 250 milioni euro

E’ sempre calciomercato : la Sampdoria guarda in Casa Inter in vista di giugno : La Sampdoria sta disputando una stagione davvero importante. I blucerchiati hanno raccolto sin qui 41 punti e attualmente sono al quinto posto in piena zona Europa League. L’obiettivo è quello di riuscire a centrare la qualificazione alla seconda competizione europea, come successo all’Atalanta nella passata stagione. Domenica sera il ‘Doria’ sarà impegnato a San Siro nel delicato scontro diretto con il Milan, intanto la ...

“E questo cosa diavolo è?”. La vita rovinata da un ‘oggetto misterioso’ - comparso all’improvviso dentro Casa. Da quel momento - quest’uomo si ritrova alle prese con guai sempre più grandi. Finché - disperato - non indaga - scoprendo una realtà inquietante (e il motivo delle sue sciagure) : In guerra e in amore tutto è concesso, recita un ben troppo proverbio. Una massima che però andrebbe quantomeno limitata, evitando di applicarla quando i rapporti puntualmente finiscono e i nobili sentimenti lasciano di colpo il passo al rancore e alla voglia di vendetta. Se pensate di averle sentite e lette tutte in termini di vendette coniugali, eccovi una storia fresca fresca proveniente dall’Irlanda e che ha per ...

Lazio-Genoa - retroscena ad alta tensione in Casa biancoceleste : “Mister - perchè te la prendi sempre con me?” : Lazio-Genoa è terminata con una sconfitta pesante dal punto di vista del morale per i biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha rimediato il secondo ko consecutivo dopo quello subito a San Siro con il Milan. La Lazio è apparsa stanca e dovrà cercare di ricaricare le pile in vista della trasferta del San Paolo contro il Napoli. Dopo la sconfitta con il ‘Grifone’, Felipe Anderson è stato uno dei giocatori più criticati. Anche Inzaghi non ...

“Sandra e Raimondo sono ancora in Casa…”. La rivelazione choc che ha lasciato tutti di sasso. Il mistero su una delle coppie più belle e amate di sempre : Un racconto che ha lasciato davvero di sasso chi stava lì ad ascoltare e tutto il pubblico a casa. ancora fantasmi e presenza oggetto di dibattito a ‘Domenica Live’. In studio, il nipote adottivo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e sua madre che sostengono di avere visto recentemente le loro ombre in casa. Nell’ultimo periodo della sua vita anche Vianello avrebbe confessato di aver visto dei suoi familiari defunti. ...

Casa Bianca - dollaro stabile - valuta forte come sempre stata : ''Al momento abbiamo un dollaro molto stabile grazie a come sta andando l'economia'': è una valuta ''forte come è sempre stata'' afferma Sanders, sottolineando che la Casa Bianca ''crede nelle ...

Cucina di Casa tradita - sempre più italiani al ristorante : Gli italiani amano mangiare fuori casa. Sono ben 13 milioni coloro che consumano dai quattro ai cinque pasti ogni settimana al ristorante o al bar, mentre quasi 10 milioni ne consumano tra i due o tre.

Veronica Pivetti rivela : 'Sono un'esibizionista - giravo sempre nuda per Casa...' : 'Sono un'esibizionista, da piccola andavo sempre in giro nuda per casa e i miei amici mi dicevano di coprirmi'. Veronica Pivetti si racconta a 360 gradi oggi pomeriggio alla Vita in diretta. 'Recito, ...

Al Bano : 'Romina avrà sempre un posto d'onore in Casa' : 'Romina è sempre la madre dei miei figli, quindi ha un posto d'onore in casa'. A ' Il Sabato Italiano ' , il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Al Bano torna a parlare del suo rapporto ...

Paola - la 31enne morta di stenti : "E' sempre stata magra - a Casa stava bene" : Mattino 5 è tornato sul caso di Paola Manchisi, la donna di 31 anni di Polignano a Mare, in provincia di Bari, trovata...

Dakar 2018 - Classifica generale altre categorie (11 gennaio) : Casale e Nikolaev sempre al vertice dei quad e dei camion. Nei SxS comanda Varela : E così si è conclusa la sesta tappa di questa Dakar 2018, la prima in territorio boliviano che non ha visto grandi cambiamenti nella classifiche dei quad, camion e sxs. Nei quad comanda sempre Ignacio Casale che, quarto nella tappa odierna, conserva il vantaggio costruito nelle stage peruviane e gestisce sapientemente il tempo guadagnato. Il cileno può contare infatti su 41’30” di vantaggio su Hernandez e 57’16” su ...

Dakar 2018 - Classifica generale altre categorie (10 gennaio) : Casale prende il largo nei quad - Nikolaev sempre leader nei camion. Nei SxS comanda Varela : È stata una giornata ricca di sorprese e capovolgimenti in Classifica alla Dakar 2018. quad, camion e SxS hanno regalato spettacolo ed emozioni, portando diversi cambiamenti alle graduatorie generali delle tre categorie. Nei quad comanda sempre il cileno Ignacio Casale, che ha preso il largo in Classifica. Oggi si è piazzato al secondo posto ma il suo rivale diretto, il russo Sergei Kariakin, è stato costretto al ritiro dopo soli 44 km per un ...

Dakar 2018 - Classifica generale camion - quad e SxS (7 gennaio) : Nikolaev si porta in testa nei camion - Casale è sempre leader nei quad : La seconda tappa della Dakar 2018, interamente a Prisco, di ben 279 km (267 di speciale), ha già portato scossoni importanti nelle classifiche di quad, camion e SxS. Nei quad c’è sempre Ignacio Varela al comando. Il cileno ha vinto anche la seconda prova e guida con 1’43” sul russo Sergei Kariakin, l’unico in grado di stare nella sua scia. Il terzo in Classifica è infatti l’argentino Pablo Copetti, distante ben ...

Abbigliamento - gli italiani spendono sempre meno : -24 - 8% in 10 anni. Cresce la spesa per la Casa : Crolla la spesa che le famiglie italiane dedicano all'Abbigliamento (-24,8%); mentre s'impenna il costo dell'abitazione (+19,3%). Guardando la lista degli acquisti di 10 anni fa, e confrontandola con ...

Morgan dopo il pignoramento della Casa : 'Ho sempre pagato cifre esorbitanti - poi sgarri e ti massacrano' : 'Mettiamo subito le cose in chiaro: non sono uno particolarmente legato al denaro (la penso come Silvano Agosti cioè quando si ha un tetto, del cibo e dei vestiti, tutto il denaro in più è una ...