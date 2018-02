Carlotta Mantovan | ' Con Frizzi un amore travolgente | al primo sguardo'

Carlotta Mantovan dalla Daniele : com’è nato l’amore con Frizzi : Eleonora Daniele ospita Carlotta Mantovan , che parla di Fabrizio Frizzi L’ha definita ‘una bellezza vera’ Eleonora Daniele Carlotta Mantovan , compagna di Fabrizio Frizzi , oggi sua ospite a Il Sabato Italiano. Ho portato i fazzoletti ha subito esordito la Mantovan , riferendosi alle possibili sorprese in serbo per lei da Eleonora, la quale ha precisato: Qui da noi solo lacrime di gioia! L’intervista è iniziata con la sua ...

Carlotta Mantovan/ La moglie di Fabrizio Frizzi dopo il malore celebra in tv l'amore per lui (Sabato Italiano) : Carlotta Mantovan a Sabato Italiano: la moglie di Fabrizio Frizzi dopo il malore celebra in tv l'amore per lui, ripresosi dopo la leggera ischemia che lo ha colpito. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:13:00 GMT)