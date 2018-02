Cambierà sesso in Usa - la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro per operazione e viaggi : L'Ulss di Treviso rimborserà l'intervento chirurgico per il cambio di sesso a un uomo con disturbi dell'identità di genere . Andrà a farsi operare in una clinica specializzata in California, e la Ulss ...