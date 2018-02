Cambiare per | R | ESISTERE - Attuare la Costituzione

Le nuove generazioni per unire e Cambiare l’Italia : Se scambiamo qualche chiacchiera con le ragazze e i ragazzi che oggi sono in età di voto scopriremmo che tra le loro aspettative e le loro speranze trovano spazio parole come lavoro, conoscenza, legalità, uguaglianza, ambiente. Cercano, in sostanza, il futuro. E chi dovrebbe aiutarli se non la politica? E perché, invece, la stragrande maggioranza sembrerebbe scappare dalla politica che c'è?Il Presidente Mattarella, ...

La mossa europea sul nucleare iraniano : Cambiare l’accordo per evitare le sanzioni Usa : Dopo il burro, i cannoni. A Davos si è parlato di economia. A Monaco, fra tre giorni, entra in scena la sicurezza. Tutti gli occhi saranno puntati sulla Russia che ha appena ammesso di aver schierato gli Iskander a Kaliningrad. ...

Tariffe internet - perché è il momento giusto per Cambiare operatore : (foto: Getty Images) Ci siamo. Dopo le dichiarazioni ufficiali e la battaglia a colpi di carte bollate, le multe e i ricorsi, la tariffazione a 28 giorni sta per essere abbandonata. Gli operatori telefonici dovranno rimodulare i propri contratti per telefonia e internet passando al rinnovo mensile. Un risparmio per le tasche dei consumatori? Teoricamente dovrebbe essere così. Anche se ci sono dei distinguo da fare. Il SosTariffe.it ha analizzato ...

Tariffe internet - perché è il momento giusto per Cambiare operatore : Scatta il ritorno alla fatturazione mensile anche per internet ma i consumatori non risparmiano. Ora c'è un mese di tempo per cambiare senza costi

Sony potrebbe permettere presto di Cambiare il PlayStation Network ID : Arrivano quelle che potrebbero essere ottime notizie per tutti gli utenti PlayStation ancora in attesa della possibilità di cambiare il proprio PlayStation Network ID.Infatti, stando a quanto riportato da Pushsquare, sembra che Sony stia sottoponendo un sondaggio via mail agli utenti dove si chiede la propria opinione sull'introduzione di questa possibilità e come dovrebbe funzionare. Di certo, il cambio del PSN ID, ovvero del proprio nome sui ...

Agenzie di stampa - altolà del vincitore della gara pubblica : “Chi ha perso non cerchi di Cambiare le regole” : Che piaccia o meno il risultato, l’esito della gara tra le Agenzie stampa per la fornitura di servizi d’informazione all’amministrazione pubblica non si tocca. L’altolà davanti alle intemerate di chi, uscito sconfitto, vorrebbe cambiare le regole del gioco ex post, è dell’agenzia Dire che, assieme a Mf-Dow Jones, ha vinto il primo lotto (26,4 milioni di euro su tre anni) bandito con la nuova procedura voluta dal ...

Cinque app per Cambiare volto al vostro smartphone con la personalizzazione (video) : Eccoci con una nuova puntata sulla personalizzazione dei vostri smartphone Android: oggi Cinque app davvero interessanti per cambiare volto al vostro dispositivo e aggiungere funzioni particolari, relative alla ricerca rapida e al centro notifiche. L'articolo Cinque app per cambiare volto al vostro smartphone con la personalizzazione (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

È sempre legittimo il sovrapprezzo per Cambiare il posto sull'aereo? Un'indagine : L’autorità nazionale britannica per l’aviazione civile (Civil Aviation Authority - Caa) ha annunciato di aver messo sotto la lente d’ingrandimento le politiche per l’assegnazione dei posti a sedere delle compagnie aeree, sospettate di separare i gruppi di viaggiatori per costringerli a pagare il cambio del posto anche quando non necessario. La Caa ha chiesto a più di 4 mila passeggeri di riportare le loro ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : ora legale - Strasburgo vota per Cambiare norma (8 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Istat, nuovo calo record delle nascite. Siria, raid Usa contro soldati Assad, 100 morti. Grave incidente in un'azienda chimica a Como. (8 febbraio)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:34:00 GMT)

'L ora legale fa male alla salute' - Strasburgo vota per Cambiare la norma : ROMA - In nome di stili di vita più salutari e legati ai ritmi della natura va sul banco degli imputati l'ora legale. Oggi a Strasburgo si voterà per avviare una 'valutazione approfondita' della ...

