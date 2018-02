Calciomercato Napoli | parla l’agente di Milic | gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Napoli - l’annuncio dell’Ajax su Younes : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta disputando una stagione importante e guida la classifica del campionato di Serie A, testa a testa per lo scudetto con la Juventus. Nel frattempo continua il ‘giallo’ legato all’attaccante Younes, prima arrivato a Napoli durante il mercato di gennaio, poi è subito ripartito secondo alcune indiscrezioni per motivi personali, secondo altre voci il calciatore non sarebbe rimasto contento ...

Calciomercato Napoli. Idea Milic per la difesa : Gli azzurri considerano alcuni svincolati per rinforzare l’organico. Necessità difensiva. Sebbene primo in campionato e con un team di alto livello, il Napoli non vuole rinunciare a piazzare qualche colpo di mercato. Ciò è quanto riporta il Corriere dello Sport, con i partenopei che avrebbero manifestato un interesse nei confronti del difensore croato Milic, ex Fiorentina. Turn-over necessario. Per il gruppo di Sarri, ...

Calciomercato Napoli - già deciso un rinforzo in difesa per la prossima stagione : parla l’agente : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta dispustando una stagione straordinaria. Il sogno scudetto prende sempre pù forma. I partenopei sono reduci dal successo con la Lazio e si preparano per l’impegno di Europa League con il Lipsia. Nel frattempo si lavora già per il Calciomercato estivo con il reparto difensivo che potrà contare su un nuovo rinforzo: a giugno è previsto il rientro alla base di Sebastiano Luperto. A svelarlo è ...

PALETTA E SIQUEIRA AL NAPOLI/ Sul Calciomercato degli svincolati per sostituire l'infortunato Ghoulam : PALETTA e SIQUEIRA al NAPOLI, sul calciomercato degli svincolati la squadra di Maurizio Sarri è pronta a intervenire per andare a sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam in difesa.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:21:00 GMT)

Calciomercato Napoli - emergenza in difesa. Giuntoli a caccia di rinforzi : Il DS azzurro sta sondando il mercato degli svincolati: in pole resta l'ex Udinese Siqueira ma nelle ultime ore avanza la pista Paletta, appena liberatosi dal Milan

Calciomercato Napoli - idea terzino svincolato : da Milic a Siqueira : Napoli, chi dopo Ghoulam? E' caccia aperta a un esterno svincolato. Nessun sostituto a lungo termine, sia chiaro; l'algerino dovrà stare fermo per un altro mese a causa della rottura della rotula ma ...

Calciomercato Roma - Monchi tenta lo sgambetto al Napoli : a giugno assalto a Verdi : Calciomercato Roma – Simone Verdi è stato uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. L’esterno offensivo del Bologna sembrava ad un passo dal Napoli, con le due società che avevano trovato l’accordo economico. Il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci dopodichè ha deciso di rimanere in rossoblù almeno fino a giugno rifiutando il trasferimento alla corte di Sarri. Verdi però è destinato ad essere protagonista ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi e Chiesa : due idee sempre di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine partenopea non perde di vista il gioiello Chiesa e ripensa a Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Calciomercato - gli agenti di Nasri sono in Italia : c’è il Napoli - novità clamorose! : Calciomercato, gli agenti di Nasri sono in Italia. Il calciatore francese, svincolatosi dall’Antalyaspor nello scorso mese di gennaio, è alla ricerca di una nuova sfida per la sua lunga carriera. Nasri non è un anzianotto alla ricerca dell’ultimo contratto e di un luogo dove andare a svernare, ha solo 30 anni e dunque può essere ancora utilissimo alla causa di diversi club. Ebbene, gli agenti del calciatore che vanta 41 presenze in ...

Calciomercato Napoli/ News - Younes chiede la rescissione dell'accordo con gli azzurri? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ancora voci sul futuro di Amin Younes che avrebbe chiesto la rescissione anticipata agli azzurri.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la rivelazione di Vigorito : “Ciciretti? Ha firmato per gli azzurri ma…” : Calciomercato Napoli – Alla vigilia della sfida con il Napoli, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ai microfoni del quotidiano ‘Il Roma’ si è soffermato su Ciciretti facendo un’importante rivelazione: “Se ho parlato di Ciciretti col Napoli? Solo una volta, l’anno scorso. Giuntoli era al Vigorito, eravamo seduti accanto, gli chiesi: vi interessa Ciciretti? Lui mi rispose che era lì per Cragno. Da allora non ho ...

Calciomercato Napoli/ News - Iachini : Politano è un po’ scosso dalle voci (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il tecnico del Sassuolo, Iachini, ha parlato dello stato d’animo del suo giocatore, Matteo Politano(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Icardi al Napoli?/ Calciomercato - Ghoulam e Callejon in una possibile trattativa : Icardi al Napoli? Calciomercato, De Laurentiis: con Sarri farebbe 40 gol. Il patron partenopeo ha parlato dell’attaccante e capitano dell’Inter, chiamandolo al San Paolo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)