Calcio | l' Empoli travolge il Parma

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus , in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Empoli - Brighi : 'Qua ci si diverte a giocare a Calcio' : Matteo Brighi , nuovo centrocampista dell' Empoli , in rete contro il Palermo, parla a Sky Sport della nuova avventura in Toscana: 'In settimana le indicazioni del mister sono chiare, lavoriamo tanto per cercare il possesso palla. Avere campioni in squadra aiuta tanto, il lavoro è ...