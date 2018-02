Calcio : l'Empoli travolge il Parma : ROMA, 17 FEB - l'Empoli travolge il Parma e si conferma leader della Serie B con 49 punti, in attesa di Frosinone-Ascoli che domani può riportare i ciociari in vetta alla classifica, seppure in ...

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Empoli - Brighi : 'Qua ci si diverte a giocare a Calcio' : Matteo Brighi , nuovo centrocampista dell' Empoli , in rete contro il Palermo, parla a Sky Sport della nuova avventura in Toscana: 'In settimana le indicazioni del mister sono chiare, lavoriamo tanto per cercare il possesso palla. Avere campioni in squadra aiuta tanto, il lavoro è ...

Calcio femminile / Il Ravenna Woman ospita l'Empoli e cerca i tre punti per la salvezza : Il match sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti , https://www.facebook.com/LegaDilettanti/ , . Sport

Calciomercato Empoli - Rodriguez dal Chievo a titolo temporaneo : Empoli - L' Empoli si è aggiudicato l'attaccante classe 1991 Alejandro Rodriguez : arriva a titolo temporaneo dal Chievo, che lo aveva preso la scorsa estate a titolo definitivo. I clivensi lo avevano ...

Calciomercato Bologna - con l'Empoli scambio Romagnoli-Maietta : Bologna - Tre operazioni annunciate dal Bologna : con l' Empoli scambio difensori, con Romagnoli che arriva in rossoblù a titolo temporaneo, mentre Maietta passa in Toscana a titolo definitivo: "Il ...

Calciomercato Empoli - Gabriel in prestito dal Milan : Empoli - Gabriel è un giocatore dell' Empoli . Il portiere brasiliano passa infatti in prestito dal Milan al club toscano. Quest'ultimo ha annunciato il trasferimento con il seguente comunicato: " L'...

Calciomercato Milan/ News : Gabriel ad un passo dall'Empoli - UFFICIALE Zanellato al Crotone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: Zanellato si trasferisce ufficialmente al Crotone, Gabriel ad un passo dall'Empoli.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:56:00 GMT)

Palermo - Tedino : 'Complimenti all'Empoli - venerdì speriamo vinca il Calcio' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo il successo sul Brescia: 'Dopo aver sentito Andreazzoli mi rendo conto perché giochino così bene. Dobbiamo fargli i complimenti per come giocano, noi proveremo a fare del nostro meglio. ...

Calciomercato Empoli - Brighi e Imperiale colpi ufficiali : Empoli - Due arrivi per l' Empoli . Il club toscano ha infatti annunciato l'acquisizione di Matteo Brighi , che nella giornata di ieri si è svincolato dal Perugia . Il centrocampista classe 1981 in ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 (giornata 10) : la Juventus ospita il Chievo - il Brescia sul campo dell’Empoli : Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, è tempo di tornare a calcare i campi nella massima Serie del Calcio femminile italiano. Domani 13 gennaio avrà inizio il 10° turno ed andiamo a scoprire i match in programma. Juventus-Chievo La capolista Juventus riprende la propria marcia affrontando tra le mura amiche del campo di Vinovo il Fimauto Valpolicella Chievo Verona (diretta su Juventus TV, canale 212 di Sky). Una sfida non semplice per ...

Calciomercato Empoli - Zajc fa gola alla Sampdoria : Empoli - Il gioiellino dell'Empoli Miha Zajc brilla sempre di più. E ora fa gola alla Sampdoria che lo ha messo tra i possibili colpi del mercato invernale. Trequartista dai piedi buoni, capace di ...

Memorial Bresci - Empoli-Tau Calcio è la finalissima : La finalissima della prima edizione della Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci vedrà sfidarsi sul terreno di gioco il Tau Calcio Altopascio e l'Empoli. I padroni di casa, quindi, organizzatori ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : esonerato Vivarini : Empoli - A sorpresa l' Empoli ha esonerato l'allenatore Vincenzo Vivarini dopo il pareggio esterno contro la Cremonese. Un addio inaspettato perchè la squadra è al quinto posto in classifica (-5 punti ...