Lapassa alla Dacia Arena di Udine (0-2) e si porta momentaneamente al terzo posto scavalcando l'Inter. Partita pimpante. Giallorossi più propositivi, l'agisce di rimessa. Alisson salva su Perica in avvio, Bizzarri dall'altra parte su Under. Buona chance per El Shaarawy che mette a lato da buona posizione. Il trend della gara è lo stesso nella ripresa. Ma laha più frecce nel suo arco. Under conferma il suo momento magico: con un potente sinistro (70') fulmina Bizzarri. Al 90', Perotti mette la parola fine.(Di sabato 17 febbraio 2018)