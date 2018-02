Bundesliga | Gladbach-Dortmund | Over probabile a 1 | 83

tuttosport

: RT @bettime_it: M.GLADBACH vs B.DORTMUND BONUS dal secondo evento! SCOMMETTI sulla vincente del MATCH di BUNDESLIGA? Solo su - TenaceMatteo : RT @bettime_it: M.GLADBACH vs B.DORTMUND BONUS dal secondo evento! SCOMMETTI sulla vincente del MATCH di BUNDESLIGA? Solo su - gladbach_rt : RT @MisterEnz0: Aspettando #Gladbach-#Dortmund, #Stoger: 'L'obiettivo è vincere' - - MisterEnz0 : Aspettando #Gladbach-#Dortmund, #Stoger: 'L'obiettivo è vincere' - -

(Di sabato 17 febbraio 2018) TORINO --Moenchenè la sfida proposta dai bookie per questa giornata di, con i gialloneri che cercano la vittoria per riprendersi il secondo posto in classifica. Il ...