Brexit | May | non ci sarà altro referendum

Brexit : May - non ci sarà secondo referen : ANSA, - MONACO, 17 FEB - "Noi usciremo dall'Ue, non ci sarà un secondo referendum. Questo lo ha deciso la gente e sarà rispettato". Lo ha detto Theresa May alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Brexit : Merkel vede May - Stati Ue trattino in modo unitario

Brexit : sondaggio - linea governo May non chiara a britannici

Brexit : opposizioni Gb contro May : ANSA, - LONDRA, 9 FEB - Il monito di Michel Barnier sul rischio di un mancato accordo con Londra sulla transizione post Brexit e la sua intimazione al governo Tory di Theresa May a fare chiarezza sui ...

No-Brexit - media Gb : Soros appoggia il "piano segreto" contro la May : No-Brexit, media Gb: Soros appoggia il "piano segreto" contro la May In atto una campagna, prosegue il giornale, sta cercando di reclutare grandi donatori Tory nel tentativo di indebolire la premier britannica Theresa May

Brexit : sondaggio - cala fiducia britannici in gestione May

Brexit - negoziatore Ue Barnier a Londra : colloqui con May e Davis : Il negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, sarà ricevuto oggi a Londra dalla sua controparte David Davis e dal primo ministro britannico Theresa May. E' la prima volta che i due ...

Brexit : Farage - 'May premier peggiore' : ANSA, - LONDRA, 2 FEB - Theresa May "è il peggiore primo ministro che io abbia mai visto". Parola di Nigel Farage, leader storico degli euroscettici britannici dell'Ukip, che in un confronto 'in ...

Brexit - May : "Non c'è accordo sui cittadini Ue". Critiche da Europa : questione "non negoziabile" : La premier britannica da Pechino: i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito nel periodo di transizione post-Brexit non avranno gli stessi diritti di quelli arrivati prima. Critiche dall'Europa che considera la questione "non negoziabile"

Brexit : May contro proposta residenza periodo transizione : La premier britannica Theresa May si oppone a una proposta che prevede di concedere i diritti legati alla residenza nel Paese ai cittadini europei durante il periodo di transizione dopo la Brexit: lo ...

Brexit - May ora è pronta allo scontro sui diritti dei cittadini europei : Theresa May è pronta allo scontro con Bruxelles sui diritti dei cittadini europei dopo Brexit. La premier britannica ha dichiarato che chi arriva in Gran Bretagna da Paesi Ue nel periodo di ...

Brexit - May : “I cittadini Ue che arrivano nel periodo di transizione non avranno gli stessi diritti di chi è già nel Regno Unito” : Nuovo scontro fra Theresa May e la Unione Europea sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian, la premier britannica ha dichiarato che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione post Brexit non dovranno avere gli stessi diritti di chi è arrivato nel Paese prima. Le osservazioni di May – arrivate nel corso di un viaggio di tre giorni in Cina – rischiano ora di portare contrasti con i ...

Brexit - May frena sui diritti dei cittadini Ue durante il periodo di transizione : La premier britannica Theresa May si oppone a una proposta che prevede di concedere i diritti legati alla residenza nel Paese ai cittadini europei durante il periodo di transizione dopo la Brexit: lo...