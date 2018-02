Bologna | scontri polizia-antagonisti | feriti sei manifestanti e un poliziotto

Bologna - tensioni e scontri per il comizio di Forza Nuova : sette i feriti : Venerdì davvero complicato per Bologna: scontri e cortei di collettivi si sono susseguiti in città per opporsi alla manifestazione di Forza Nuova nel centro di Bologna. In diverse occasioni sono avvenuti contatti fra centri sociali e forze di polizia con un bilancio finale di sette feriti(sei manifestanti più un poliziotto) e due persone denunciate...