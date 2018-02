: 'Abbiamo coscienza del nostro valore, nelle imprese e nel Paese. Con queste Assise apriamo alla stagione della cons… - Confindustria : 'Abbiamo coscienza del nostro valore, nelle imprese e nel Paese. Con queste Assise apriamo alla stagione della cons… - sole24ore : @Confindustria, #Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni #Assise2018 - sole24ore : Alle #Assise2018 il presidente di @Confindustria Vincenzo #Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni… -

Confindustria presenta unai partiti e "dopo il voto, apriremo uncon il nuovo".Lo ha detto il presidente degli industriali,. Assumendo che non si tocchino le riforme degli anni passati, le proposte dovrebbero portare a "1,8 milioni di occupati in più in 5 anni, una crescita del Pil reale di più del 2% all'anno, una diminuzione del rapporto debito/Pil di oltre 21 punti e una crescita dell' export",spiega.Infine,ribadisce: "le infrastrutture sono fondamentali".(Di sabato 17 febbraio 2018)