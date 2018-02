Biondo Vs Zic Amici 17 | Einar si inserisce nella discussione | è caos tra i cantanti!

Amici 17 : Einar si scaglia contro Zic e Biondo lo sfida : Einar contro Zic ad Amici 2018: “Io non sono falso come te!” Durante il daytime di oggi di Amici 17 c’è stata una grande polemica che ha visto protagonisti Biondo , Einar , Zic e Alessandro. I ragazzi insieme a Carmen e ad altri hanno visto l’esibizione di Biondo , e senza che lui li sentisse hanno voluto dare un loro parere. Zic, dopo avergli detto in puntata lo scorso sabato che stonava, lo ha giudicato negativamente ...

Amici - lite in diretta : i prof di canto criticano Zic - lui attacca i compagni : 'Stonano anche Biondo - Einar - Irama e Nicole' : Tempesta ad Amici. Nella puntata in onda oggi pomeriggio il cantante Zic si esibisce in una cover di Calcutta, ma i prof criticano la scelta: 'È troppo vicino al tuo genere, dovevi stupirci'. In ...