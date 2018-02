BIBI BALLANDI Oggi i funerali | vip alle esequie | Vasco Rossi invia corona di fiori

Addio a BIBI BALLANDI - il mondo dello spettacolo a Baricella per i funerali : Il mondo dello spettacolo si è ritrovato a Baricella, nel Bolognese, per i funerali di Bibi Ballandi, il grande produttore televisivo morto due giorni fa a 71 anni. Da Fiorello a Gianni Morandi; da ...

BIBI BALLANDI - ai funerali lacrime e commozione. Morandi : 'È stato unico'. Folla di vip : Tanti, tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato alla cerimonia funebre. Esequie partecipate e commosse come le parole dell'Arcivescovo di Bologna, monsignore Matteo ...

Bologna - BIBI BALLANDI - il saluto dell'arcivescovo Zuppi : 'Per tutta la vita ha donato amore' - tanti artisti in chiesa : Bibi Ballandi, 'esempio di un uomo che ha voluto bene fino alla fine, consolando senza chiedere nulla, aiutato dalla sua fede indiscussa e, proprio perché vissuta, testimoniata in ogni occasione'. È ...

BIBI BALLANDI/ Oggi i funerali - sfilata di vip alle esequie : da Fiorello a Michelle Hunziker - "era unico" : BIBI BALLANDI: si sono svolti Oggi i funerali dell'impresario televisivo morto a Imola giovedì scorso. sfilata di personaggi famosi alle esequie: le dichiarazioni di chi ha deciso di parlare(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Bologna - BIBI BALLANDI - il saluto dell'arcivescovo Zuppi : 'Per tutta la vita ha donato amore' - tanti artisti in chiesa : Bibi Ballandi, 'esempio di un uomo che ha voluto bene fino alla fine, consolando senza chiedere nulla, aiutato dalla sua fede indiscussa e, proprio perché vissuta, testimoniata in ogni occasione'. È ...

BIBI BALLANDI/ L'uomo che portò Bob Dylan dal papa - devoto di Padre Pio : I frati capuccini di San Giovanni Rotondo hanno ricordato BIBI BALLANDI, grande devoto di San Padre Pio, al cui santuario si recava ogni volta che poteva(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Il dolore di Vasco Rossi per BIBI BALLANDI : “La prima volta sul palco grazie a lui : così ho imparato a fare rock” : A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, è arrivato anche il messaggio di Vasco Rossi per Bibi Ballandi: il rocker di Zocca ha voluto legare il suo cordoglio - unendosi al coro di artisti che hanno collaborato con lui - per la morte dello storico produttore ai suoi ricordi e a quella carriera che ha trovato una svolta proprio grazie all'intuizione di Ballandi ormai oltre 40 anni fa. Sui suoi canali social Vasco Rossi invoca "onore e ...

BIBI BALLANDI - il re Mida della tv : Per capire chi è stato Bibi Ballandi bisogna certamente passare in rassegna gli spettacoli che ha inventato, da Ballando sotto le stelle agli one men show di Fiorello. Tra le sue ultime produzioni ...

Milly Carlucci piange per BIBI Ballandi/ Video - UnoMattina : Benedetta Rinaldi - il mea culpa in diretta TV : Milly Carlucci piange in diretta per Bibi Ballandi: Video. I conduttori di UnoMattina chiedono scusa in diretta TV ma le critiche web continuano inesorabilmente.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:19:00 GMT)

BIBI BALLANDI - Franco Di Mare si difende : “Notizia in diretta a Milly Carlucci? Una catena di errori. Ma il web non ha pietà” : “Viviamo in un mondo di relazioni disumanizzate, passiamo le giornate con la testa piegata sugli smartphone, con i pollici che inseguono i pensieri”. Inizia così l’intervento con il quale Franco Di Mare ha spiegato come mai la notizie della scomparsa di Bibi Ballandi sia stata data in diretta a Milly Carlucci, che del produttore è molto amica. Una scelta che ha fatto discutere, scatenando dure polemiche. “Abbiamo finito ...

BIBI BALLANDI : l’omaggio di Sky Arte e il ricordo commosso di Pippo Baudo : Pippo Baudo ricorda Bibi Ballandi: “La mia amicizia con Ballandi risale a oltre 50 anni fa” e Sky Arte omaggia il produttore con una speciale programmazione La morte di Bibi Ballandi ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il produttore ed imprenditore televisivo è scomparso il 15 febbraio 2018 all’età di 72 anni dopo quindici lunghi anni di lotta contro una terribile malattia. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio ...

Milly Carlucci piange per BIBI Ballandi/ Video - UnoMattina : Franco Di Mare chiede scusa - ma critica il web : Milly Carlucci piange in diretta per Bibi Ballandi: Video. Imbarazzo a UnoMattina: “Non volevo saperlo cosi”, dice ai conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. I social insorgono(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Morte BIBI BALLANDI - Franco Di Mare si scusa : “Gli sciacalli sono altri” : Franco Di Mare chiede scusa dopo l’annuncio della Morte di Bibi Ballandi Ha fatto molto discutere ciò che è successo ieri in diretta a Unomattina, dove i conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi hanno dato pubblicamente a Milly Carlucci la notizia della scomparsa del noto produttore tv Bibi Ballandi, morto all’età di 71 anni dopo una lunga malattia. E ieri sera, dopo una giornata di polemiche e attacchi in rete contro la Rai ma ...

BIBI BALLANDI È MORTO/ Il mondo della musica lo piange : Vasco Rossi - "se n'è andato un grande uomo" : È MORTO BIBI BALLANDI, il grande produttore della tv che seppe rivoluzionare lo spettacolo sul piccolo schermo: il ricordo di Vasco Rossi e degli altri artisti della musica.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 08:49:00 GMT)