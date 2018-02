Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti in caccia di Martin Fourcade e Johannes Boe nella mass start : Dopo la prova odierna dedicata alle donne, domani si chiuderà anche il programma maschile delle gare individuali di Biathlon con la mass start alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima resa dei conti tra i due grandi sfidanti attesissimi alla vigilia Johannes Boe e Martin Fourcade, che per ora hanno conquistato un oro a testa, mentre nelle altre due gare disputate non sono riusciti a salire sul podio. Tra i due, ci sono già ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 18 febbraio e gli azzurri al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Ultima gara individuale nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. domenica 18 febbraio è il giorno della mass start maschile di 15 km. Una gara di altissimo livello, “ristretta” ai migliori 30 atleti tra Coppa del Mondo e Olimpiade. Sarà l’occasione per vedere finalmente il testa a testa tra Martin Fourcade e Johannes Boe: il francese e il norvegese hanno vinto una gara a testa fin qui, ma domani si troveranno ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : mass start da amaro in bocca per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Si sono chiuse senza medaglie le gare individuali, in campo femminile, per la nazionale italiana di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima occasione utile, la mass start che si è disputata oggi, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono giocate un posto sul podio fino all’ultimo poligono, dove però un errore di troppo ha impedito loro di andare a medaglia, pur dopo una gara di alto livello per entrambe, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi : “Volevo una rivincita” - Dorothea Wierer : “Ho fatto fatica - ma bella prestazione” : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state in lotta fino alla fine per conquistare una medaglia nella mass start valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre, con un errore a testa nell’ultima sessione, hanno mancato un’occasione ghiotta per salire sul podio in una prova individuale, ma si sono confermate una coppia molto forte anche in vista delle staffette di settimana prossima. Al termine della ...

Olimpiadi - Biathlon 15 km donne - la medaglia sfuma sul finale : 4a Vittozzi - 6a Wierer : L'ultima occasione svanisce sul più bello stavolta. E non si saprà mai se poteva essere Dorothea Wierer o Lisa Vittozzi: perché entrambe disputano la stessa gara, per certi aspetti. La 12.5 km mass ...

Biathlon - Mass start Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anastasiya Kuzmina in trionfo! L’Italia sogna - poi sbaglia : Vittozzi quarta - Wierer 6^ : Anastasiya Kuzmina ha vinto la medaglia d’oro della Mass start di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne slovacca riesce finalmente a mettersi al collo il tanto agognato oro in questa edizione dei Giochi dopo gli argenti nell’individuale e nell’inseguimento. La Kuzmina allarga così il suo infinito palmares a cinque cerchi che ora può contare ben sei medaglie di cui tre ori (aveva vinto le sprint a ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live e medagliere : Biathlon mass start - oro Kuzmina! : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 17 febbraio ben nove finali per il medagliere: tante speranze italiane(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:40:00 GMT)

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer - ultima chance individuale nella mass start : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della mass start femminile (12.5 km) di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ultima occasione per portare a casa una medaglia, prima delle staffette, per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, le due azzurre in gara quest’oggi. Anche in questa gara i favori del pronostico sono per la tedesca Laura Dahlmeier, veloce sugli sci e precisa al poligono. Chi riuscirà a stare ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sognano nella mass start : L’ultima, grande occasione per una medaglia individuale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start di domani rappresenta l’ultima chiamata individuale della rassegna a Cinque Cerchi in Corea del Sud per quanto riguarda le donne del Biathlon: in 30 per tre posti sul podio, con due italiane in piena lotta per provare ad inserirsi nella corsa al podio. Vediamo con quali ambizioni si presenteranno al via della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 17 febbraio e le azzurre al via nella mass start. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Tornano in pista le donne a PyeongChang 2018 e lo fanno con la 12,5 chilometri con partenza di massa, una delle gare più affascinanti ed avvincenti del programma, con le atlete pronte a lottare gomito a gomito per puntare alla medaglia d’oro. Questa prova si disputerà nella giornata di domani, sabato 17 febbraio, e il via sarà dato alle ore 12.15 italiane (le 20.15 coreane). Una nuova occasione per le nostre portacolori di centrare un ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : voglia di conferme e riscatto verso la mass start femminile - ci sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Con le mass start si chiuderà il programma olimpico delle gare individuali di Biathlon. Domani, alle ore 12.15, sarà il turno delle donne: 30 atlete partiranno tutti assieme per 12 chilometri di gara e 4 poligoni da affrontare. Con sette atlete diverse sul podio nei tre precedenti stagionali, anche in questa competizione ci sarà grande incertezza. La favorita numero uno resta la tedesca Laura Dahlmeier, che viene da tre medaglie consecutive con ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la giovane Svezia alla conquista del mondo : Quando ormai abbiamo superato la boa di metà gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon, la Svezia è seconda nel medagliere dedicato alla disciplina con una medaglia d’oro e una medaglia d’argento all’attivo, conquistate da due ragazzi giovanissimi come Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, le punte di diamante di un movimento che sta crescendo e che già nelle ultime tappe di Coppa del ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martin Fourcade spreca - Johannes Boe medaglia d’oro nella 20 chilometri! : Dopo la delusione di sprint e inseguimento, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è arrivato il grande giorno di Johannes Boe. Il giovane norvegese, grande sfidante di Martin Fourcade in Coppa del Mondo, ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri individuale di Biathlon, pur con una gara tutta in salita che pareva averlo escluso dalla lotta quantomeno per il successo dopo che già nel primo poligono aveva mancato un bersaglio. ...

LIVE Biathlon - Individuale Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : oro a Johannes Boe! Martin Fourcade butta via la gara e scende dal podio! Hofer e Windisch lontani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile di 20 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà caccia a Martin Fourcade oggi. Dopo aver dominato la gara a inseguimento, il francese parte favorito anche per la gara odierna. Non potrebbe essere altrimenti per un atleta salito 15 volte su 15 sul podio in stagione, serie interrotta solo nella sprint di domenica. Altro oro in arrivo? In Coppa del ...