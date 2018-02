Berlusconi | “No alleanze con Renzi | ho un impegno con gli elettori”

Elezioni - Berlusconi : “Sì a Salvini ministro”. Leader Lega : “No - io premier - lui ministro. Noi prenderemo più voti di Forza Italia” : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

Elezioni - Meloni : “Non sono ragazza pon-pon di Salvini e Berlusconi”. E attacca direttore Museo Egizio e centri sociali : Intemerata torrenziale contro tutti, pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: dai centri sociali al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, fino ai “giornaloni”, rei di aver confinato in trafiletti la contestazione nei suoi confronti a Livorno. In primis, la presidente di FdI precisa: “Chi preferisco tra Salvini e Berlusconi? Mi è indifferente, non mi ...

Intercettazioni - Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio : “Non devono mai essere rese pubbliche - pene per chi lo fa” : Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina delle Intercettazioni con relativo bavaglio, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silvio Berlusconi rispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo le Intercettazioni saranno, di fatto, bandite e ...

Elezioni - Di Pietro : “Non voterò centrosinistra. Berlusconi querela Di Battista? Glielo sconsiglio” : “Chi voterò alle Elezioni? Questo me lo tengo per me, ma non voterò certamente il centrosinistra. Sono dell’area del centrosinistra, sono tra i fondatori dell’Ulivo. Ma questo centrosinistra non lo voto”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, che spiega: “Dal 5 marzo, però, vorrei contribuire a ricostruire il centrosinistra. Come potrei, tra l’altro, votare il Pd? Per sposarsi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Berlusconi dà i sondaggi - “noi al 40% - M5s al 27% - Pd al 21%” (7 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Berlusconi, "siamo al 40%". 15 arresti per il depistaggio di indagini. Innocent Oseghale rimane in carcere per occultamento di cadavere (7 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Berlusconi: "Legittima difesa? Cambieremo la legge" | "Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s"

Berlusconi: "Non esiste un piano B, l'unico piano è vincere" "Sei anni di sgravi a chi assume giovani" ha detto il leader di Forza Italia

Milan, stoccata Berlusconi: "Non guardo più le partite. Juve in testa, ma non ha…" Milan, stoccata Berlusconi- Silvio Berlusconi, ospite a "Non è l'Arena" su La7, ha commentato il nuovo Milan made in China targato Gattuso. Piccola frecciatina all'attuale modulo di gioco e poi spazio ...

Clamoroso Berlusconi : “non guardo più il Milan” - il motivo deve far riflettere : Il Milan ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Cagliari, importante successo per gli uomini di Gattuso. Ma nelle ultime ore a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ex presidente Silvio Berlusconi ospite su La7 alla trasmissione “L’Arena”: “non guardo più il Milan. Il modulo è contrario ai principi che mi hanno fatto diventare il presidente più vincente della storia. Non ...

M5s scrive lettera a Berlusconi : “Nostri eletti disoccupati? I dati dimostrano che sono solo 6 su 123” : Una lettera consegnata a mano a Palazzo Grazioli con l’elenco dei parlamentari e le loro rispettive professioni. Il Movimento 5 stelle ha deciso di rispondere ufficialmente a Silvio Berlusconi e all’accusa, che l’ex Cavaliere ripete periodicamente, secondo cui quasi il 90 per cento degli eletti grillini non avrebbe mai lavorato. Nel testo, poi pubblicato sul blog delle stelle, è stata fatta la lista di tutte le professioni ...

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d’Urso : “Non andare a votare è come suicidarsi” : I Cinque stelle? Sono «quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante». Silvio Berlusconi attacca il Moviment...