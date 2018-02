Berlusconi | Meno migranti in Italia? Nessun risultato dal governo

Berlusconi tra gli animalisti attacca Grillo e chiede meno vincoli e austerità all'Ue : L'ex presidente del Consiglio definisce 'criminale' la sentenza che lo mette fuori gioco. Poi sferra un nuovo attacco ai Cinquestelle: 'sono una setta'. Tra i punti del programma 'I want my money back'...

Sondaggi - crolla il consenso per Renzi : è il leader meno popolare. Primo Gentiloni - poi Bonino. Salgono Di Maio e Berlusconi : Alla fine le parole di Sergio Marchionne di qualche giorno fa risuonano quasi come una profezia: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo”, diceva di Matteo Renzi. Per capire che i tempi del 40% e del grande consenso erano finiti bastavano in realtà i Sondaggi sul Pd, sprofondato fino a poco sopra quota 20%. Ma ora è arrivata anche la certificazione del crollo dell’appeal di Renzi e della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 gennaio : Berlusconi felice - il governo gongola - i democratici nemmeno commentano : Rieccoli: le garbate pressioni degli “stabilizzatori” sul voto Avevano iniziato banche e agenzie di rating, ieri s’è aggiunta Bruxelles: le elezioni in Italia “sono un rischio politico per l’Ue” (certo, a meno che non resti Gentiloni…) di Marco Palombi Giggino ’a purpetta (avvelenata) di Marco Travaglio Apagina 7 Marco Lillo racconta una storia illuminante e istruttiva, tratta dalla nuova edizione del suo libro Di padre in figlio ...

Silvio Berlusconi a Porta a Porta/ Elezioni politiche 2018 - flat tax "arriverà a meno del 20%" : Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:46:00 GMT)

Vittorio Feltri : Berlusconi - Salvini e Meloni finalmente d'accordo - almeno su come partire : Lo hanno definito vertice, quello che si è svolto ieri ad Arcore. In realtà è stato un pranzo amichevole tra il padrone di casa e di Forza Italia, Berlusconi, Salvini, capo della Lega, e Meloni, ...

Elezioni - Renzi annuncio in tv : «Berlusconi ha combinato meno di quello che avrebbe potuto fare» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Mediaset - a porte chiuse i Berlusconi blindano il consiglio di amministrazione : meno consiglieri e premio di maggioranza : Mediaset chiude le porte e taglia fuori i suoi soci di minoranza senza testimoni terzi. Contando sul peso preponderante del proprio voto Fininvest ha messo a segno un notevole colpo: l’assemblea straordinaria della tv della famiglia Berlusconi, Mediaset, grazie al parere favorevole della holding della famiglia Berlusconi (41%) e all’assenza del nemico francese Vivendi (28%), ha ridotto ai minimi termini il peso delle minoranze in ...