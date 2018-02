Benevento | De Zerbi si gioca il jolly | Sagna dal primo minuto!

Serie A Benevento - De Zerbi punta su Diabatè : Benevento - Corsa contro il tempo, in casa Benevento . A 14 giornate dalla fine bisogna colmare il gap corposo in classifica e anche amalgamare la squadra al meglio dopo il mercato di gennaio. Degli ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Il 2-1 di Dzeko ci ha tagliato le gambe» : ROMA - Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta per 5-2 subita dalla Roma. Ecco le sue parole a Mediaset Premium: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi il 2-1 nella ...

Benevento - l’atteggiamento è quello giusto : De Zerbi adesso gioca sempre per vincere : Sconfitta per il Benevento nella gara di campionato contro la Roma ma comunque una buona prestazione della squadra di De Zerbi. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Premium Sport: “Abbiamo fatto bene nel primo tempo. Il 2-1 della Roma ci ha fatto male ed è venuta fuori la forza, l’esperienza e la tecnica dei giallorossi. Squadra diversa dopo il mercato? Sì, anche perché non è presunzione venire a Roma e attaccare. È ...

Il Benevento fa la figura della grande - la Roma vince ma la squadra di De Zerbi è ancora in vita! [FOTO] : 1/10 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Roma con umiltà» : Benevento - "Andremo all'Olimpico con l'umiltà e con la consapevolezza di essere inferiori, al di là delle assenze. La Roma è una grande squadra. Nella condizione in cui siamo dobbiamo cercare di ...

Benevento-Napoli - le scelte ufficiali di De Zerbi e Sarri : Il Napoli vuole subito dare una risposta alla Juventus. I bianconeri, vittorioso all’Allianz Stadium per 7-0 contro il Sassuolo, hanno scavalcato in classifica di nuovo gli azzurri che vorranno riprendersi la prima posizione questa sera affrontando il Benevento. Per il Napoli è stata una settimana ricca di impegni per quanto riguarda il calciomercato, ma i partenopei […] L'articolo Benevento-Napoli, le scelte ufficiali di De Zerbi e ...

De Zerbi "Benevento con personalità" : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Abbiamo fatto il massimo contro la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Abbiamo avuto l'occasione sullo 0-0 e poi non so come sarebbe andata a finire, magari avremmo ...

Benevento - De Zerbi : «Rimpianti? Non aver segnato subito» : Benevento - Serviva una vera impresa al Benevento per fermare il Napoli. Quello che era un testa coda tra la prima in classifica e l'ultima ha rispettato il pronostico: "Noi però abbiamo fatto il ...

Benevento - De Zerbi orgoglioso dei suoi : adesso la Roma e Di Francesco non può essere tranquillo… : Sconfitta per il Benevento nella gara di campionato contro il Napoli, buona prestazione per la squadra di De Zerbi, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Premium Sport: “abbiamo fatto il massimo perché affrontavamo la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Potevamo anche andare in vantaggio, anche se magari avremmo perso ugualmente. Potevamo meritarcelo, così come di accorciare le distanze sullo 0-2. Ho visto una squadra che ...

Il Napoli ‘rimette sotto’ la Juventus - spettacolo contro il Benevento : la squadra di De Zerbi c’è e può lottare ancora per la salvezza [FOTO] : 1/10 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Formazioni ufficiali Benevento-Napoli : le scelte di De Zerbi e Sarri : Formazioni Benevento-Napoli – La domenica di Serie A si concluderà con il posticipo tra Benevento e Napoli. Il derby campano vedrà sfidarsi due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Gli ‘Stregoni’ hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza, approfittando delle sconfitte di Spal e Verona. Il Napoli invece ha l’imperativo di vincere per rispondere al 7-0 rifilato dalla Juventus al Sassuolo e ...

Formazione Benevento - quante novità nell’11 anti-Napoli : le scelte di De Zerbi : Formazione Benevento – Il Benevento non vuole arrendersi e fino a quando la matematica non lo condannerà continuerà a credere nella salvezza. Il mercato condotto dal club campano è la dimostrazione lampante che il primo a crederci è il patron Vigorito. I ‘Sanniti’ hanno però bisogno di punti. Questa sera allo stadio ‘Ciro Vigorito’ arriverà il Napoli in un derby campano che promette spettacolo. De Zerbi è ...