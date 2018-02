Benatia | La mia Juve rimane la squadra più forte Sogno il gol nel derby

Ecco El Yamiq : 'Mi ispiro a Benatia . Qui per Taarabt. E anche per mia sorella...' : Genova - Il Genoa nel destino. Da Taarabt a Benatia . 'E anche per mia sorella, vive a Genova da 11 anni'. Jawad El Yamiq , difensore marocchino classe '92 è stato presentato oggi pomeriggio al Genoa ...

Benatia miglior giocatore bianconero di novembre per i tifosi : premiato prima di Juve-Inter : Nelle ultime settimane, la Juventus ha cementato la sua difesa, punto di forza delle ultime stagioni. Non è un caso, dunque, che i tifosi bianconeri abbiano votato come miglior giocatore per il mese ...