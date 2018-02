BEA NASO | LA BAMBINA DI PIETRA Oggi i funerali | il vescovo di Torino

BEA NASO - il papà : «Aveva paura di addormentarsi - temeva di non svegliarsi più» : Alessandro saluta la piccola: «Ma non chiamatela più bambina di pietra. Non fa onore al suo ricordo». «A scuola era bravissima. L’ultimo suo 9 è di due settimane fa. Adesso spero tanto che i suoi compagni vengano sabato al funerale a farle un ultimo saluto»

BEA NASO - il papà : «Aveva paura di addormentarsi - temeva di non svegliarsi più» : Alessandro saluta la piccola: «Ma non chiamatela più bambina di pietra. Non fa onore al suo ricordo». «A scuola era bravissima. L’ultimo suo 9 è di due settimane fa. Adesso spero tanto che i suoi compagni vengano sabato al funerale a farle un ultimo saluto»

Morta BEA NASO - la «bambina di pietra». Emma Marrone : «Grazie per l'amore che mi hai trasmesso» : Un doppio dramma, per la famiglia Naso: ad agosto infatti era Morta Stefania, la mamma di Bea, che aveva dedicato la sua vita alla piccola, creando anche una pagina social «Il mondo di Bea», e una ...

