Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna 97-83. I lombardi affronteranno Cantù in semifinale.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie. Brescia vince e va in semifinale : È la Leonessa Brescia la quarta semiFinalista della Final Eight della Coppa Italia 2018. La squadra di Andrea Diana ha battuto la Virtus Bologna per 97-83 e domani si giocherà l’accesso alla Finale contro Cantù. Una qualificazione arrivata dopo una partita ben giocata, in cui le V nere, per l’occasione vestite di giallo, hanno provato ad opporre resistenza ma le cui speranze si sono spente quando il muscolo di Alessandro Gentile si è ...

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - terzo quarto pirotecnico

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - secondo quarto finisce 46-37

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - partita equilibrata

Basket - Coppa Italia 2018 : le otto squadre ai raggi X. Avellino e Venezia a caccia di Milano - Brescia per sorprendere : Settimana di Coppa Italia per la pallacanestro. otto squadre, le prime otto del girone di andata, si giocheranno la Coppa nazionale nella Final Eight del Mandela Forum di Firenze, dal 15 al 18 febbraio. Quest’anno c’è stato grande equilibrio in testa alla classifica, con quattro formazioni che si sono alternate in vetta e le altre quattro partecipanti pronte a dare battaglia. Andiamo ad analizzare ai raggi X le otto squadre della ...

Basket : serie A - Varese-Brescia 100-72 : ANSA, - VARESE, 11 FEB - La Openjobmetis Vatrese inanella la quarta vittoria consecutiva , 100-72 il punteggio finale, 29-18, 63-39, 74-56 i parziali, , stoppa la Germani Brescia e le impedisce di ...

Basket - Serie A 2018 : pesante sconfitta per Brescia - restano in 3 al comando della classifica : Il quartetto che guidava fino a ieri la classifica della Serie A di Basket ha perso un pezzo. Nel 19esimo turno della massima Serie italiana, infatti, Brescia è incappato in un brusco stop che le ha fatto perdere punti importanti in ottica campionato. Ma andiamo a vedere con calma quanto successo nella giornata odierna dopo l’anticipo di ieri. E partiamo dalle tre squadre che hanno mantenuto la vetta della classifica. L’EA7 Armani ...

Diretta / Varese Brescia (risultato live 84-56 - 30') streaming video Rai.tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:01:00 GMT)

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato live 63-39 - 20') streaming video Rai.tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:22:00 GMT)

Diretta / Varese Brescia (risultato live 29-18 - 10') streaming video Rai.tv : 2^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:58:00 GMT)

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:20:00 GMT)

Varese Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Varese Brescia, Streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:45:00 GMT)