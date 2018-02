Barcellona batte Eibar con affanno ed ipoteca la Liga!

calcioweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2018) Ilha vinto sul campo dell’al termine di una gara non semplice per gli uomini di Valverde. Un 2-0 con diversi alti e bassi per Messi e soci, giunto ad una rete di Luis Suarez ad inizio gara ed alla rete della staffa nel finale di Jordi Alba. L’recrimina per un’espulsione molto severa ad Orellana, proprio nel miglior momento della squadra padrona di casa, durante il massimo sforzo per arrivare al pari. Insomma, ilvince senza impressionare più di tanto, forse anche a causa dell’imminente impegno in Champions League che ha ‘frenato’ i blaugrana. Fatto sta che adesso la squadra di Valverde si è portata a +10 sull’Atletico Madrid che insegue con una gara in meno, distacco difficilmente colmabile per Simeone e soci contro una squadra del calibro del Barca. Di certo i Colchoneros ci proveranno, ma non sarà facile ...