“Barbara D’Urso? C’è chi…” Guerra aperta tra Cristina Parodi e Carmelita La

caffeinamagazine

: BARBARA D'URSO CHE ASFALTA LA CONCORRENZA RAI OSPITANDO IL SOSIA DI CLAUDIO BAGLIONI. 49% DI SHARE. #DomenicaLive - trash_italiano : BARBARA D'URSO CHE ASFALTA LA CONCORRENZA RAI OSPITANDO IL SOSIA DI CLAUDIO BAGLIONI. 49% DI SHARE. #DomenicaLive - trash_italiano : Barbara d’Urso ci piazza una proposta di matrimonio a #Pomeriggio5. ?????????? - trash_italiano : Barbara d'Urso oggi a #PomeriggioCinque ci piazza il bono che abbiamo visto Lunedì sera all'#Isola. Per me questo b… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In,e Benedettahanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi innamorata di Piero, precisamente ”di lui e di qualunque cosa lui faccia”. La Parietti lo aveva addirittura voluto baciare in diretta. L’attenzione si era spostata anche sul figlio Alberto, attualmente campione di ascolti in prima serata su Rai1 con il suo nuovo programma Meraviglie. A tal proposito Piero Angela aveva simpaticamente affermato: ”Alberto non è più il figlio di Piero Angela: ora Piero Angela è il padre di ...