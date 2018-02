Badante uccisa a Pavia | arrestato un uomo Il pm | “Fu una vera e propria esecuzione”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2018) “Unaesecuzione“. Il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha così definito l’omicidio di Kruja Lavdije, laalbanese di 40 anni per il cui assassinio i carabinieri hannoil pensionato 64enne Franco Vignati. Il delitto è stato risolto dopo dopo un anno e mezzo di indagini. A far scattare l’inchiesta, nel maggio 2016, era stata la denuncia di scomparsa della donna, madre di un giovane che all’epoca aveva 12 anni, in seguito al ritrovamento della sua auto abbandonata. “C’era il rischio di sottovalutare il caso – ha spiegato il pm – e invece sono stati condotti accertamenti a 360 gradi”. Un mese dopo la denuncia il cadavere della donna, un colpo di pistola alla nuca, è stato ritrovato alla confluenza del fiume Lambro con il Po, nel Piacentino. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che, pochi ...