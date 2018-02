Axel - Broom - Carving : le parole delle Olimpiadi Invernali (spiegate bene) : Alleyoop: E’ una tecnica dello Snowboard. Una rotazione eseguita in pipe o quarter, per un regular, cioè un goofy al contrario, uscendo dal muro front-side girando in back-side e uscendo dal muro back-side girando in front-side, e fattibile anche switch e cab ma è un po’ più difficile. Aiutoooooooo! Vabbè dai, ve lo spieghiamo la prossima volta. Curling: Si tratta di far scivolare una pietra di granito ben lustro (detta «Stone») di 19 chili per ...