Atto intimidatorio al sindaco di Corleto Perticara La marcia di solidarietà dei primi

Villacidro - a fuoco l'auto del sindaco : " Atto intimidatorio" : Grave attentato intimidatorio contro la sindaca di Villacidro (Medio Campidano) Marta Cabriolu: nella tarda serata di domenica la sua auto è stata incendiata, come già accadde meno di un anno fa....

Benzina sparsa in ufficio Comune - sindaco Acireale : Atto intimidatorio - : Secondo Roberto Barbagallo, sindaco della città in provincia di Catania, "ci sono tutti gli elementi per pensare a un atto intimidatorio nei confronti della linea adottata dall'Amministrazione"