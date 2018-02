Atletica - Campionati italiani 2018 oggi (sabato 17 febbraio) : programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : oggi sabato 17 febbraio si disputa la seconda giornata dei Campionati italiani Indoor di Atletica leggera. Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane. Di seguito il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di sabato 17 ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : nel weekend si assegnano i tricolori. Spiccano Trost - Howe - Fassinotti - Randazzo : Nel weekend si disputeranno ad Ancona i Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera, ultimo appuntamento verso i Mondiali al coperto (Birmingham, 1-4 marzo). Spicca l’assenza di Giambarco Tamberi a causa di problemi fisici ma non mancheranno tanti altri nomi azzurri e le sfide si preannunciano davvero molto interessanti. Nel salto in alto c’è molta attesa per il confronto tra Marco Fassinotti e Silvano Chesani, mentre tra le donne ...

Atletica leggera - 28 i marchigiani in gara ai Campionati Italiani Assoluti Indoor

Atletica - ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti indoor con Palmisano e Troest

Atletica - Campionati Italiani Giovanili 2018 – Dallavalle e Montini firmano i record di categoria - Furlani chiude a 1.86. I nuovi tricolori : Ad Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Indoor juniores e promesse 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata. Andrea Dallavalle è stato tra i protagonisti di questo fine settimana: il già vicecampione europeo under20 piazza un bellissimo salto triplo da 16.38 realizzando così il record italiano juniores. Il 18enne emiliano ha migliorato il 16.29 di Andrea Chiari dopo otto anni anche se è mezzo metro ...

Atletica - Campionati Italiani Giovanili 2018 – Filippo Randazzo salta 7.90. Artuso sfiora i Mondiali - bene Dosso. Tutti i risultati e i Campioni : Ad Ancona si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera riservati alle promesse e agli juniores. Filippo Randazzo è in grandissima forma e salta un interessante 7.90 su quella pedana che l’anno scorso gli regalò un notevole 8.05 (suo primo balzo oltre gli otto metri). Il 21enne siciliano ha realizzato il quinto risultato personale e ha così vinto tra gli Under 23 con estrema autorevolezza. Oggi poteva ...

