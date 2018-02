Atletica | Campionati italiani 2018 oggi sabato 17 febbraio | programma | orari e tv Come

oasport

: RT @atleticaitalia: #atletica online il programma orario dei Campionati Italiani Assoluti #Indoor2018 di Ancona (16-18 febbraio): nella sec… - runonline_ : RT @atleticaitalia: #atletica online il programma orario dei Campionati Italiani Assoluti #Indoor2018 di Ancona (16-18 febbraio): nella sec… - ah_stefano : #PrimaGliItaliani o prima gli Stranieri, insomma i campionati di atletica sono finiti. - Sardegna_Sport : #Atletica Giornata storta per Eugenio #Meloni ai campionati #Indoor di #Ancona. Domani in gara gli altri portacolor… -

(Di sabato 17 febbraio 2018)17si disputa la seconda giornata deiIndoor dileggera. Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane. Di seguito ildettagliato e glidi tutte le gare di17aiIndoordileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su.tv. e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Non è prevista diretta tv (differita su RaiSport nei prossimi giorni).17: 11.30 60m ostacoli – Batterie (femminile) 11.50 60m ostacoli – Batterie (maschile) 14.15 Salto con l’asta – Finale (maschile) 14.30 Salto in alto – Finale ...