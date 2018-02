Atalanta-Borussia Dortmund | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Diretta/ Borussia Dortmund Atalanta (risultato finale 3-2) streaming video e tv : l'amarezza di Gasperini : Diretta Borussia Dortmund - Atalanta : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:35:00 GMT)

L'Atalanta gioca con il cuore ma non basta : il Borussia Dortmund vince 3-2 in rimonta : L'Atalanta di Gasperini si conferma la squadra dell'anno in Europa League. I nerazzurri hanno dato del filo da torcere ad una squadra come il Borussia Dortmund che è riuscita a piegare la resistenza della Dea solo al 91'. I gialloneri hanno vinto per 3-2 frutto della doppietta di Batshuayi e del gol di Schurrle. Per l'Atalanta in gol Ilicic, con una bella doppietta. La qualificaziene è più che mai in bilico e giovedì prossimo ...