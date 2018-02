Apple | basta un semplice carattere telugu per bloccare iPhone & iPad

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2018) É stato reso noto negli scorsi giorni un bug che affliggere vari prodotti: basterebbe digitare o ricevere tramite messaggi o mail un particolaredella lingua, parlata in India da circa 70milioni di persone, per mandare in crash l’applicazione interessata ed in alcuni casi anche l’intero sistema operativo (rendendo necessario un ripristino). Ilche causa il bug Il bug in questione, che oltre ad i dispositivi iOS interesserebbe anche quelli con macOS (nello specifico il problema è stato riscontrato nella versione desktop di Safari), watchOS e tvOS, dovrebbe essere risolto dalla casa di Cupertino tramite apposite patch nel corso delle prossime settimane. Purtroppo la diffusione della notizia ha nel mentre reso i possessori difacili prede per amici burloni e troll, ma si possono prendere alcune precauzioni per limitare i problemi: ...