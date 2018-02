Allerta meteo in regioni CentroNord

: #Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio - SkyTG24 : #Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio - Agenzia_Ansa : Allerta #meteo, in arrivo temporali su buona parte dell'#Italia e nevicate sulle regioni centrali #maltempo - et_007et : RT @Agenzia_Ansa: Allerta #meteo, in arrivo temporali su buona parte dell'#Italia e nevicate sulle regioni centrali #maltempo -

Codice giallo per precipitazioni sparse o temporale sulle seguenti zone didel Lazio: dalle prime ore di domani mattina, domenica 18 febbraio e per le successive 18-24 ore per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord e Sud, Roma e Bacino del Liri. In Toscana scatterà il cod. giallo dalle 8 di stasera fino alle 20 di domani: nevicherà sull'Appennino fino a quote relativamente basse. Codice giallo e rischio neve anche in Emilia-Romagna fino a domani sera.(Di sabato 17 febbraio 2018)