Allerta meteo - in arrivo pioggia e neve : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : precipitazioni da Nord a Sud - neve su Toscana ed Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La nuova perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni Nord – occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud. Nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto su Toscana ed Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri. Sulla base ...

Meteo - maltempo in Toscana : Allerta gialla : La Protezione Civile annuncia un'allerta gialla a partire da stasera alle ore 20 e fino alla stesso ora di domani in tutta la Toscana. Neve a Firenze.

Allerta meteo Toscana : criticità per rovesci - temporali e neve sull’Appennino : In vigore dalle alle 20 di stasera, sabato 17 febbraio, fino alle ore 20 di domani, domenica 18 febbraio, l’Allerta Meteo criticità “gialla” in Toscana. Oggi sono previste piogge anche a carattere di locale rovescio ad iniziare dalle zone occidentali ed in estensione al resto della regione (escluse le zone più orientali). Dalla sera saranno possibili locali temporali sull’Arcipelago, sul litorale meridionale e sulle zone ...

Allerta meteo Lazio : rovesci e temporali in arrivo - criticità “gialla” da domani mattina : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi l’Allerta Meteo. Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dalle prime ore di domani mattina, domenica 18 febbraio e per le successive 18-24 ore per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile : maltempo - freddo e tanta neve al Sud : Allerta Meteo – Nelle prossime ore l’area di bassa pressione che sta interessando le regioni meridionali con nevicate fino a quote relativamente basse si muoverà verso sud-est. Al suo seguito, da stasera, si prevede un’intensificazione dei venti su tutto il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo - il ciclone di San Valentino si abbatte al Sud : bufere di neve fino a bassa quota - altre 18 ore di Allerta meteo : 1/19 ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : temperature in calo - criticità “gialla” per gelate : “Tempo stabile, con temperature minime in abbassamento, che nelle aree urbane potranno raggiungere valori intorno a -2/- 3 gradi fino a -6/-7 gradi nelle pianure extraurbane, con possibilità di gelate in base alle condizioni del suolo. Valori compresi tra -8 e -10 gradi sui rilievi e fascia collinare con formazione di gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso, sulla base delle previsioni Arpae, ...

Allerta meteo - San Valentino di freddo e maltempo : nevica alle porte di Roma - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta meteo Sardegna : criticità per maltempo - freddo e neve : Allerta Meteo per neve e gelo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, 14 febbraio. Sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri, più probabilmente nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro- settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio le nevicate saranno in forte attenuazione. La Protezione civile raccomanda massima ...

Allerta meteo Puglia - ancora maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : tanta neve sugli Appennini mentre avanza il nuovo fronte freddo da Nord/Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio la Calabria tirrenica è l’area più colpita con piogge torrenziali dal Pollino all’Aspromonte, e copiose nevicate sui rilievi in modo particolare nel versante tirrenico. Una vera e propria bufera sta colpendo Gambarie, nel reggino, dove già Sabato era caduto mezzo metro di neve e adesso ...

Meteo - ecco dove nevicherà domani. Mercoledì gelido - Allerta dal Lazio alla Sicilia : Arriva la neve. All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che muove i sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità,...

Allerta meteo - avviso della protezione civile : “neve in Sardegna - Liguria e al Centro/Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – All’interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall’Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, accompagnato da una diminuzione delle temperature, apporterà nevicate a bassa quota sulle regioni Centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...