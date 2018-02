Allegri-Sarri | alta tensione | continua la ‘lite’ | clamorosa bordata dell’allenatore della

Nazionale - Costacurta : "Allegri o Sarri ct? Non sarebbero male" : Il sub commissario della Figc: "C'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct"

Nazionale - Costacurta : 'Sarri o Allegri ct non sarebbero male' : 'Sarri e Allegri? Non sarebbero male, accidenti'. Lo dice Alessandro Costacurta, parlando del prossimo ct della Nazionale azzurra. 'Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale - ha specificato il subcommissario a margine della proiezione, dedicata alle scuole superiori, ...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Non solo scudetto. La tentazione Chelsea divide Sarri e Allegri : Conte traballa, Allegri no e Sarri neppure. Però si sa che Londra attira, attrae, intriga. Pure perché da quelle parti i soldi non mancano e le prospettive neppure. Specie se ti chiami Chelsea e il tuo proprietario non ha mai badato a spese pur di alzare un trofeo. Certo, esiste anche il rovescio della medaglia: se le cose non funzionano come dovrebbero, quella è la porta e il grazie, è stato un piacere diventa quasi prassi. Potrebbe succedere ...

Cassano : "A Sarri preferisco Allegri. E se Buffon lascia mi do all'ippica" : È uno dei centrocampisti migliori al mondo, ha personalità e grande qualità. Cosa ha risposto Ausilio? Mi ha detto di fare metà a testa che lo prendiamo". Gasport