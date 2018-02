Allegri | ' Derby snodo importante della stagione'

Juventus - tegola per Allegri : Matuidi salta Tottenham e derby : TORINO - Anche gli esami clinici hanno confermato: Blaise Matuidi salterà Juve- Tottenham ma anche altre partite importanti e difficili come la trasferta di Firenze, il derby col Toro, la semifinale di ...

Allegri : 'Dybala domani sarà in campo nel derby contro il Toro' : 'Dybala domani sarà della partita, ma non so ancora se farà il centravanti o se giocherà in coppia con uno fra Mandzukic e Higuain'. Massimiliano Allegri conferma nell'undici titolare la 'Joyà nel ...