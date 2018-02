Allegri-Sarri - alta tensione : continua la ‘lite’ - clamorosa bordata dell’allenatore della Juventus : continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli, si preannuncia grande spettacolo fino al termine del campionato. Non mancano i momento di tensione tra i due club, in particolar modo il tecnico Sarri si è lamentato per quanto riguarda il calendario, adesso è arrivata la risposta piccata di Allegri in conferenza stampa: “E tanto bisogna giocare. Anzi prima si fa e prima ci si leva il dente. La pressione c’è sempre, sia che si ...

Allegri : 'Derby con il Toro uno snodo del campionato' : Roma, 17 feb. , askanews, Il derby con il Torino per Massimiliano Allegri 'è uno snodo del campionato'. 'Sono quelle partite continua il tecnico bianconero che ci permettono di affrontare le rimanenti ...

Allegri "con Mazzarri Toro più compatto" : TORINO, 17 FEB - "Il Torino sta meglio mentalmente, ora è molto più compatto, ma per la Juve il derby è uno snodo importante del campionato: dobbiamo prendere i 3 punti per restare nella scia del ...

Allegri in conferenza : “Mandzukic ha la febbre - Bernardeschi è a rischio - ecco chi gioca davanti e a centrocampo” : conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha presentato così il derby della Mole contro il Torino annunciando subito un’assenza pesante e una possibile: “Mandzukic ha 38 di febbre e purtroppo non ci sarà. Bernardeschi ha avuto un affaticamento ieri a fine allenamento: è a disposizione ma è ancora da valutare. Dybala è in una buona condizione, non per partire dall’inizio ma magari per fare ...

Juve - la conferenza di Allegri LIVE : Un solo imperativo in casa Juve: reagire dopo il pari contro il Tottenham e tornare a vincere, continuando a lottare per il primo posto in campionato. Testa al Torino, testa al derby. Segui LIVE sul ...

Juve - Bentancur : 'Dybala ci è mancato contro il Tottenham - è la scintilla. Allegri mi dice che...' : Rodrigo Bentancur , centrocampista della Juve, ha parlato a Sky Sport del derby Boca-River e del suo momento, con in programma l'altro derby tra bianconeri e Torino: 'Ma anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico. Loro sono complicati da ...

Signora sul lettino in Europa con tutti i dolori di Allegri : In fondo un pareggio con il Tottenham è un risultato positivo. Il gioco? È un dettaglio marginale, la Juventus non può arrivare sempre in finale di Champions e chi la critica ha bisogno di un medico ma molto, molto bravo. Questa teoria da bar, garba molto a Massimiliano Allegri, il quale si infervora in sala stampa, esibendosi in un comizio avvilente, mentre in tivvù non ha la stessa forza e acidità nel controbattere le tesi degli opinionisti, ...

La Juventus non va oltre il pari con il Tottenham : niente drammi per Allegri che fa un importante annuncio! : Paraggio amaro per la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Un 2-2 che sorride agli ‘Spurs’ visto che i goal in trasferta nella massima competizione europe valgono doppio. Non è bastata la doppietta di Higuain, ora i bianconeri dovranno vincere a Londra il prossimo 7 marzo. Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Massimiliano Allegri ha analizzato così la ...

Juventus - Allegri in conferenza : “solo il Real Madrid meglio di noi in Europa - sul sostituto di Matuidi…” : Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus: “È un ottavo di Finale equilibrato, dovremo giocare una partita attenta, con testa e grande tecnica, per poi conquistare il passaggio del turno a Londra. Sappiamo che il passaggio si gioca su 180 minuti e conosciamo le difficoltà che ha ...

Allegri - questa Juventus contro il Tottenham non basta : serve un salto di qualità - stop con la formula “brutti ma vincenti” : La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte avrà una squadra davvero in netta risalita dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, una squadra che è nettamente superiore a quelle recentemente affrontate dalla Juventus: il Tottenham di Pochettino. Nelle ultime uscite in campionato, la Juventus ha deluso enormemente dal punto di vista del gioco. Tolta la ...

AMBRA ANGIOLINI/ L'ex compagna di Francesco Renga pronta al matrimonio con Allegri? : AMBRA ANGIOLINI è L'ex compagna di Francesco Renga, ospite della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, insieme a Max Pezzali e Nek.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Allegri festeggia 200 panchine con la Juve vincendo a Firenze : Il primo anticipo della giornata 24 di Serie A regala alla Juve la vetta provvisoria del campionato. La formazione piemontese vince 2-0

Fiorentina-Juventus - 200panchina con i bianconeri per Allegri - Barça storico : rassegna stampa : "Incredibile Allegri, Dybala ritrovato" Sulle prime pagine del Corriere dello Sport e Tuttosport l'apertura è dedicata all'anticipo Fiorentina-Juventus, con diverse chiavi di lettura. "Incredibile ...

Convocati Juventus - la scelta di Allegri su Sturaro e Douglas Costa : Convocati Juventus – La Juventus si appresta ad affrontare la Fiorentina al ‘Franchi’ nell’anticipo del venerdì della 24^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati dove sono presenti sia Sturaro che Douglas Costa. Entrambi hanno recuperato e sono a disposizione. Assenti gli infortunati Matuidi, Dybala, Cuadrado e Howedes. Ecco l’elenco completo: 1 BUFFON 2 DE SCIGLIO 3 CHIELLINI 4 ...