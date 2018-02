Alla guida ubriachi e con la patente sospesa | controlli a tappeto sulle strade

Renault - Ghosn resterà Alla guida per altri quattro anni : Carlos Ghosn manterrà per altri quattro anni la carica di presidente e amministratore delegato del gruppo Renault e quindi anche dell'alleanza con le giapponesi Nissan e Mitsubishi. La conferma dell'ipotesi circolata con insistenza negli ultimi giorni è arrivata ieri sera dal Consiglio di amministrazione, convocato anche per approvare i risultati finanziari del 2017, anche se era ormai data per certa alla luce del sostegno ricevuto dal ministro ...

Giappone - Kuroda riconfermato Alla guida della banca centrale : Si tratta di un segnale di grande fiducia del premier che conferisce un secondo mandato quinquennale , quello attuale scade il prossimo aprile, al banchiere che è riuscito a portare l'economia ...

Borsa di Tokyo guida i rialzi in Asia nonostante forza yen - Kuroda rimane Alla guida della BoJ : Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria ...

Come instAllare Android 7.1 Nougat su Computer [Guida] : Guida su Come installare Android 7.1 Nougat stabile finale su PC. Android x86 7.1 disponibile nella versione definitiva da installare anche in dual boot su Windows Download e guida per installare Android 7.1 Nougat su Computer Da qualche anno Google ha pensato a chi vuole utilizzare i notebook con Android ed ha creato i Chromebook, ma […]

KeyARt vi guida Alla scoperta dei musei grazie Alla Realtà Aumentata : KeyARt è un'applicazione per Android sviluppata da un'azienda italiana: offre una vera e propria guida per coloro che visitano i musei presenti nel database ed è in grado di fornire ogni genere di informazione (anche audio/video) sulle opere d'arte grazie alla Realtà Aumentata. L'articolo KeyARt vi guida alla scoperta dei musei grazie alla Realtà Aumentata è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Addio”. Lutto in Rai - per anni è stato Alla guida di Unomattina. Era amatissimo da tanti italiani. Il cordoglio dei colleghi e di tutto il mondo della televisione : E’ morto all’età di 86 anni il giornalista e autore televisivo Emilio Ravel. Con la sua scomparsa “la televisione perde uno dei suoi pionieri”, si legge in una nota della Rai. “A lui si devono alcune delle pagine più belle e innovative del Servizio pubblico – prosegue la nota – Da ‘Odeon’, nel neonato Tg2, a ‘UnoMattina’, da ‘Replay’ a ‘Pronto ...

Germania - Martin Schulz si dimette ufficialmente dAlla guida dell'Spd - : Lo ha annunciato lo stesso ex presidente federale durante un direttivo dei socialdemocratici a Berlino. La mossa arriva dopo le polemiche su una sua possibile entrata nel governo Merkel. In attesa del ...

Schulz si dimette ufficialmente dAlla guida dell'Spd : "Mi dimetto con effetto immediato". Lo ha detto Martin Schulz nel corso di uno statement al termine del direttivo della Spd nella sede del partito socialdemocratico, la Willy-Brandt-Haus, a Berlino. "Abbiamo raggiunto un buon contratto di coalizione. Ho letto in un rapporto di un istituto che abbiamo raggiunto il 70% del programma elettorale". Schulz ha poi confermato che non entrerà nel gabinetto Merkel."Per me è l'ultimo incontro ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Laidlaw guida la Scozia Alla rimonta vincente sulla Francia per 32-26 : Era la sfida tra le deluse della prima giornata del Sei Nazioni 2018. Nel posticipo del secondo turno, a Murrayfield, in quel di Edimburgo, si sono sfidate la Scozia padrona di casa e la Francia. Un Greg Laidlaw in formato spaziale (votato ovviamente Man of the Match) ha trascinato i suoi ad un successo fondamentale per 32-26 in rimonta. Il primo tempo è di marca francese, anche se non mancano gli errori da entrambe le parti. A guidare la banda ...

"Io Alla guida di Sanremo? A una condizione..." : Non sarà facile, per i prossimi conduttori di Sanremo, eguagliare o superare il successo da record della 68esima edizione che si è appena conclusa. Forse anche per questo si fa giù un gran parlare su chi prenderà il difficile testimone. In molti vorrebbero Fiorello, vero matador della prima serata. In un video-servizio per Domenica Live, lo showman siciliano gigioneggia: "Non potrei condurre il Festival, intanto ...

La voce della Politica Sindacato : Giovanni Tancredi riconfermato Alla guida dell'Ugl Basilicata : Standing - ovation per Giovanni Tancredi autore di un'applauditissima relazione nel corso del secondo congresso regionale dell'Ugl Basilicata appena concluso a Potenza che lo ha visto rieletto ...

Ubriachi Alla guida - ritirate 10 patenti Più indisciplinati i giovani : Chieti - Dieci patenti di guida ritirate ad altrettanti automobilisti risultati in stato di ebbrezza alcolica, tra questi anche due neo patentati, uno dei quali aveva conseguito la patente solo la settimana scorsa: per i due, oltre la sospensione della patente, è scattato anche il raddoppio della decurtazione dei punti. Per due automobilisti in particolare è stato riscontrato un tasso alcolemico ben oltre il limite previsto dalla ...

Allegri tocca le 200 partite Alla guida della JuveTra record e primato - ma occhio a… Simeone : Allegri tocca le 200 partite alla guida della JuveTra record e primato, ma occhio a… Simeone L’allenatore toscano festeggia un traguardo forse impensabile dopo l’ingaggio nell’estate del 2014. Lo attende però un esame tosto Continua a leggere L'articolo Allegri tocca le 200 partite alla guida della JuveTra record e primato, ma occhio a… Simeone sembra essere il primo su NewsGo.

Sesso orale - la guida per far avere un orgasmo Alla donna : cosa dovete fare sempre (e cosa non fare mai) : Si fa presto a dire Sesso orale. La verità è che fare felici le donne "giocando" con vagina e clitoride non è difficile come può apparire a un primo impatto, ma nemmeno un gioco da ragazzi. Il popolarissimo sito americano Buzzfeed ha raccolto sui social 16 consigli pratici, dritte a prova di imbrana