Alitalia | vendita dopo voto AirFrance | tenerla in Skyteam

Alitalia - la vendita si chiuderà dopo il voto : ROMA Il destino di Alitalia si conoscerà solo dopo il voto del 4 marzo. I commissari straordinari hanno infatti ufficializzato quello che era nell'aria già da giorni, cioè che non si può chiudere ...

Alitalia - Delrio : al momento no condizioni vendita prima del voto : Roma, 15 feb. , askanews, 'In questo momento non ci sono le condizioni'. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, sull'ipotesi di una cessione dell'Alitalia prima del voto del 4 marzo. '...

Frenata su vendita Alitalia : "I pretendenti la pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due". E, per questo, la vendita di Alitalia è destinata a concludersi dopo le elezioni del 4 marzo . Il ministro dello Sviluppo ...

Alitalia : frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nei giorni scorsi, questo è stato, infatti, il messaggio veicolato da fonti vicine al quartier generale di Air France. La parola d’ordine è quella, infatti, di evitare accelerazioni e attendere l’esito delle elezioni. Se il colosso francese, scottato dalla precedente della campagna del 2008, sembra avere le sue buone ragioni, non sorprende che lo stesso ragionamento possa essere condiviso anche degli altri ...

Alitalia : frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni/Adnkronos : Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “I pretendenti la pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due”. E, per questo, la vendita di Alitalia è destinata a concludersi dopo le elezioni del 4 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sintetizza così lo stato dell’arte della procedura di cessione della compagnia e fissa un punto fermo sui tempi dell’operazione, dopo che, fino a qualche settimana fa, ...

Le urne frenano i compratori. Slitta la vendita di Alitalia : Come a un certo momento era parso prevedibile, la vendita di Alitalia andrà a dopo le elezioni. Finora in tanti lo pensavano, ma alcuni esponenti del governo in particolare i ministri Graziano Delrio (Trasporti) e Carlo Calenda (Sviluppo) più volte avevano auspicato una chiusura addirittura prima di Natale. Così non è stato, e ieri lo Slittamento dei termini è stato reso in pratica ufficiale dallo stesso Calenda. «I potenziali ...

Mercati preoccupati per la crescita dei rendimenti. Alitalia - rush per la vendita : Istat: commercio al dettaglio a dicembre; Istat: nota mensile andamento economia italiana a gennaio; Germania: produzione industriale a gennaio. GIOVEDI' 8 FEBBRAIO. Francoforte: Bce pubblica ...

Alitalia/ Lufthansa - Air France e la 'svendita' da evitare : Per ALITALIA Lufthansa sembra essere in pole position, ma pare che anche Air France voglia tornare in pista. Sarebbe bene evitare una svendita.

Alitalia - derby franco-tedesco : i tempi si allungano vendita dopo il voto : Se oggi avessimo sul tavolo l?offerta di Air France la prenderemmo al volo». Un auspicio o più concretamente un invito. Rileggere oggi le parole che su Alitalia Paolo Gentiloni...

Vendita Alitalia : Lufthansa chiede tagli. E rispunta Air France - : La compagnia tedesca ritiene necessaria una riduzione del personale prima di un accordo per l'acquisto. Intanto, rispunta Air France. Nel mirino della Ue il prestito ponte da 900 mln concesso dal ...

Alitalia - sindacati preoccupati per accelerazione processo di vendita : (Teleborsa) - Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda spera di chiudere a breve il dossier Alitalia, scatenando le preoccupazioni dei sindacati. Le dichiarazioni del Ministro Calenda "...

Alitalia/ La vendita a Lufthansa aggrava il problema - ecco perché : Il problema principale del trasporto aereo italiano non è la crisi di ALITALIA e la vendita a Lufthansa non farebbe altro che aggravare questo problema. UGO ARRIGO(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La "bandiera" da non vendere con la compagnia, di U. ArrigoFINANZA/ Elezioni e trasformismo, il rebus di capodanno, di G. Pennisi

Vendita Alitalia alle battute finali. E la favorita è la tedesca Lufthansa (Corriere della Sera) : Il Corriere della Sera è tornato sulla questione Alitalia , segnalando che la Vendita della compagnia italiana sta arrivando a termine . Il quotidiano ha segnalato che nei mesi scorsi sono arrivate ...

Alitalia/ Il doppio danno di una vendita a Lufthansa : Sembra che non sia remota la possibilità di vedere ALITALIA passare a Lufthansa. Ci sono però delle ragioni per ritenere che non sia la scelta migliore da fare. UGO ARRIGO(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La soluzione senza Lufthansa, Easyjet e Cerberus, di U. ArrigoNORWEGIAN/ E le alleanze buone per la rinascita di Malpensa, di A. Giuricin